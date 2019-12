Mañana, el tercer capítulo para las ruedas campeonato y consuelo

05/12/2019 - 21:47 Amateur

El Torneo Anual 2019 “Gaseosas Secco”, que organiza la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, tendrá mañana su tercera fecha de las ruedas campeonato y consuelo. El programa es:

Categoría 34, Campeonato:

En San Lorenzo: 17, Villa Nueva vs. Coronel Lugones. En Independencia: 16.50, Independencia vs. Villa Suaya. En Belgrano: 16.50, El Cruce FC vs. 12 de Octubre. En Alto Verde: 18.10, Alto Verde vs. Aristóbulo del Valle. Consuelo:

En Produnoa Uno: 16.40, Def. de Dany vs. La Higuera. En Irma FC: 17, Irma FC vs. Las Palmas.

Categoría 40, Campeonato:

En Central Norte: 18.10, Alto Verde vs. Villa Unión. En Güemes: 18, CSyD Soler FC vs. Bandidos FC. En Produnoa Uno: 18, Produnoa FC vs. Zahuy FC. En Independencia: 18.10, Independencia vs. Belgrano.

Consuelo: En Central Norte: 16.50, Central Norte B vs. River Plate. En Río Dulce: 16.50, Los Simpsons vs. Grimalt FC.

Categoría 45, Campeonato:

En Ampliación 25 de Mayo: 18, San Isidro vs. Hual Club B. En El Cholo: 18, Los Lagos vs. Argentinos del Norte. En Coronel Lugones: 18, Coronel Lugones vs. Hual Club. En Chacarita: 18, Chacarita vs. 25 de Mayo.

Consuelo: En Río Dulce: 18.10, Río Dulce vs. Independencia. En Los Pavones: 17, Besares vs. San Javier.

Categoría 50, Campeonato:

En Aristóbulo del Valle: 18, Aristóbulo del Valle vs. Hual Club. En Belgrano: 18.10, Irma Fc B vs. Credenciales NOA. En Produnoa Dos: 18, Polirrubros DG vs. Irma FC. En San Isidro: 18, San Isidro vs. Quilmes. Consuelo: En San Andrés: 18, San Andrés Fc vs. Agua y Energía. En Parque Municipal: 18, Soler Fc vs. Diablos Rojos.

Categoría 20, Campeonato:

En El Tuscal: 18, Transporte Yamila vs. El Tucsal. En Villa Suaya: 18, Villa SUaya vs. Río Dulce B. En Alto Verde: 16.50, CSyD Soler FC vs. Alto Verde. En 25 de Mayo: 18, 25 de Mayo vs. Río Dulce. Consuelo: En Matadero: 17, Banfield vs. Dep. Alem. En Las Palmas: 17, Las Palmas vs. Villa Inés.