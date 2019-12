Salomón y Alzugaray, a la caza del “Lobo”

06/12/2019 - 02:29 Deportivo

El defensor Oscar Salomón y el volante Lisandro Alzugaray hablaron ayer en conferencia de prensa en Central Córdoba, de cara al choque del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la decimosexta fecha de la Superliga.

“Las sensaciones son altísimas porque enfrentamos a un rival directo. Tenemos que tratar de hacer un partido bueno, largo, para tratar de traernos algo de La Plata y que no salga de la zona de abajo”, manifestó Alzugaray.

El volante se recuperó esta semana de un desgarro y podrá tener minutos ante el equipo de Maradona. “Estoy muy bien, tuve una recuperación bastante rápida para lo que fue el desgarro. Ayer (por el jueves) ya empecé a entrenar normal, me dijeron que iba a sumar minutos en Gimnasia para poder llegar bien a la final con River”, contó.

Sobre cómo debe jugar el Ferro, dijo: “de igual a igual como lo venimos haciendo en el torneo, ante cualquier equipo. Si hacemos un partido largo tenemos grandes chances de traer un resultado positivo porque Gimnasia tiene que salir a buscar, tiene que proponer. Y nosotros, teniendo jugadores rápidos y dinámicos, creo que lo vamos a poder lastimar bastante a Gimnasia”.

El Lobo perdió los siete partidos que jugó como local en Superliga. Y al Ferro le fue bien fuera de casa. “Sabemos eso sobre Gimnasia y que nosotros hemos jugado mejores partidos de visitante, trabajamos la semana pensando en que tenemos que traer los tres puntos”, sostuvo “Licha” al respecto.

A poco de jugar el último partido del año en Superliga, el mediocampista hizo un balance del equipo. “Nos costó al principio acomodarnos un poco, después nos hicimos fuerte como grupo, que fue lo principal. Y después nos fuimos acomodando partido tras partido, hoy nos encontramos en un momento muy bueno. Si bien nos encontramos peleando abajo, creo que el rendimiento del equipo ha sido muy bueno”, analizó.

“Este buen momento era lo que buscamos, para lo que siempre trabajamos durante la semana. Por ahí no nos salían las cosas durante el partido, pero nos fuimos acomodando, nos fuimos sintiendo mejor como grupo y así fuimos sacando resultados positivos”, completó.

Alzugaray no puede evitar pensar en River. “Para mí es imposible no pensar en la final porque es la primera vez que me toca jugar una. Pero nosotros tenemos un partido complicado y difícil el domingo y tenemos que enfocarnos en eso, tratar de estar aislados de lo que es la final. Obviamente nos va a costar porque una final de Copa y con River, para nosotros es un sueño. Vamos a ver como llegamos el domingo, esperemos hacerlo de la mejor manera”, señaló.

“Los hinchas se sienten identificados con este equipo porque en cada partido dejamos todo y no nos guardamos nada, la hinchada nos hace saber el apoyo y el aliento y espero que nos sigan apoyando y estando con nosotros que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para este club”, concluyó.

Salomón

su turno, Oscar Salomón contó como se está adaptando al equipo. “Estoy tranquilo, con el paso de los partidos me voy sintiendo más cómodo, es lo que vine a buscar desde que vine acá en agosto. Mientras sume más minutos, mejor”, manifestó.

“El balance hasta ahora es positivo, sabíamos que estamos en la lucha de abajo y por el momento nos está yendo bastante bien. Tenemos que seguir por ese camino, tratar de sumar puntos ahora de visitante con Gimnasia que es un rival directo, tratar de ganar y eso es lo que vamos a ir a buscar”, agregó.

El tucumano lamentó no haber ganado en la despedida como local ante Rosario Central. “El punto fue positivo porque arrancamos perdiendo, por ahí no lo merecíamos, pero nos quedó un sabor amargo porque después del gol lo pudimos haber ganado”, enfatizó.

Per rápidamente le apuntó al Lobo: “Es importante terminar el año fuera del descenso, dejamos pasar puntos de local pero tenemos otra oportunidad ante rival directo y tenemos que ir a ganar”.

Al igual que su compañero, confesó que “es imposible no pensar en la final pero primero tenemos otra final que es con Gimnasia que es un rival directo. Tenemos que tratar de aislarnos un poco del partido del viernes que viene, primero está Gimnasia. Sabemos que es River, que es la final, pero tratamos de aislarnos de ese partido”.

“Licha” y su futuro: “Tengo contrato hasta el año que viene”

Lisandro Alzugaray fue uno de los mejores jugadores de Central Córdoba en este semestre. El volante, que llegó sin haber tenido rodaje en Newell’s Old Boys de Rosario, es uno de los goleadores del Ferro junto al delantero Jonathan Herrera (ambos tienen cinco goles cada uno, cuatro en Superliga y uno en Copa Argentina). El buen rendimiento de Alzugaray hizo que su nombre empiece a sonar en varios clubes. Ayer, el volante se refirió a su futuro después de diciembre. “Tengo contrato hasta el año que viene acá, si llega algo se analizará pero también depende del club porque tengo contrato hasta el año que viene”, explicó.l

Dejar de lado la admiración que sienten por Diego

Alzugaray y Salomón no ocultaron su admiración por Diego Maradona, entrenador de Gimnasia, pero tratarán de dejar eso de lado, al menos por este partido. “A todos nos genera algo especial que Maradona esté en el banco de al lado, pero si vamos con esa mentalidad de respetarlos, creo que nos va a ir mal. Tenemos que salir a no pensar en que Maradona está en el banco de suplentes porque nos va a perjudicar”, advirtió Alzugaray.

“Es un plus que esté el Diego, por la figura que es y por lo que genera. Pero si nosotros vamos a enfrentar a Gimnasia sabiendo que está el Diego, respetando al rival como dijo Licha, nos va a ir mal. Obvio que, si se puede, le voy a pedir una foto, pero después del partido”, dijo con una sonrisa Salomón.l