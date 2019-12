Comienza la acción en los courts

06/12/2019 - 03:13 Deportivo

En los courts del Santiago Lawn Tennis Club, se cumplirá hoy la jornada inaugural del Torneo Aniversario del Diario El Liberal, que se jugará tanto en Caballeros como en Damas.

Ayer al mediodía finalizó el período de inscripción y se realizó el sorteo de las diferentes categorías.

El torneo, organizado y fiscalizado por la subcomisión de tenis del Santiago Lawn Tennis Club, se realiza bajo la coordinación de Álvaro Caldera, quien es el máximo ganador de este torneo que se juega desde los 90, cuando el “Mudo” era el número uno de la provincia.

Los Caballeros (mayores de 30 años) y las Damas (desde los 25 años) jugarán en tres niveles (A, B y C).

Todos los participantes se vienen preparando con gran antelación para llegar en óptimas condiciones a la competencia y así fortalecer sus chances de acceder a las instancias decisivas del torneo.

Categoría A

15: Daniel Gallo vs. Carlos Vega y Omar Jugo vs. Carlos Carabajal.

16.30: Gastón Nocco vs. Pablo Mansilla.

17: Omar Palavecino vs. Fabián Rey, Gaspar Orieta vs. Eernesto Cantos, Maximio Ruiz vs. Jorge Siufi y Mario Carfí vs. Gustavo Frágola.

18.30: Walter Cabrera vs. Oscar Dutto.

Esperan ganador: Rodrigo Álvarez y Luis Degano.

Categoría B

15: Luis Vacca vs. Fernando Tauil.

18.30: Alejandro Scachi vs. Diego Nader y Juan Saavedra vs. Pablo Sayago.

19.30: Fernando Vera vs. Gustavo Garnica.

Categoría C

15: Jorge Infante vs. Juan Montenegro.

20: Alberto Salvatierra vs. Hernán Camacho, Santiago Coreleu vs. Elbio Salvatierra y Pablo Pereyra vs. Claudio Arredondo.

21.30: Marco oglione vs. Daniel Caldelari y Arnaldo Alicata vs. Agustín Falcione.

Esperan ganador: Gustavo y Luis Miguel.

Damas

19: Florencia Aguirre vs. María Elena Ferreira (C).

20.30: Tania Darchuk vs. Carolina Salamendy (C).

21: Fabiola Moreno vs. Valeria Franchesquini.

Mañana: Paola Pons vs. Andrea Nazar, Laura Areal vs. Silvia Gutiérrez Urbani, Daniela Murad vs. María Eugenia Coronel (desde las 10.30).l