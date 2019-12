CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de diciembre de 2019

06/12/2019 - 21:06 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.15 CINE. PROHIBIDO PASAR HÉRCULES VIGILA 2

14.00 MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 FINDE EN NICK

18.15 CLUB 57

19.00 CASADOS CON HIJOS

20.00 CINE. VENGANZA LETAL

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

15.00 DOCUMENTALES

15.30 A CARA LAVADA

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE!

14.30 EL CHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA





EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 FOREVER HITS

23.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOODTRUCKS

22.00 PARA TODA MUJER

23.00 PEÑA DEL PELADO





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.23 AVIONES. EQUIPO DE RESCATE

07.49 NORMAN DEL NORTE

09.36 UN NINJA EN BEVERLY HILLS

11.21 SING STREET. ESTE ES TU MOMENTO

13.23 PATCH ADAMS

15.43 VIVIENDO CON MI EX

17.45 CELULAR

19.34 LA MOMIA

22.00 LA CORDILLERA

00.17 UN MONSTRUO EN EL CAMINO

02.04 LA REUNIÓN DEL DIABLO

03.42 VERANO DEL 76

05.53 AVIONES. EQUIPO DE RESCATE

TNT

07.21 EL PROTEGIDO

09.22 EL DIARIO DE LA PRINCESA

11.39 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

13.16 RATATOUILLE

15.32 PÍXELES

17.30 HURACÁN VS. ARSENAL

19.35 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

21.43 SON COMO NIÑOS 2

23.32 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

01.23 UN SANTA NO TAN SANTO 2

03.01 LA HUÉRFANA

TCM

09.09 MAD ABOUT YOU

09.35 MAD ABOUT YOU

10.01 MAD ABOUT YOU

10.27 MAD ABOUT YOU

10.53 MAD ABOUT YOU

11.19 MAD ABOUT YOU

11.45 MAD ABOUT YOU

12.10 MAD ABOUT YOU

12.36 MAD ABOUT YOU

13.02 EVOLUCIÓN

14.48 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

16.19 EL INVENCIBLE

17.48 UN PAPÁ GENIAL

19.35 PUNTO LÍMITE

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES

00.21 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

02.55 NEGOCIOS RIESGOSOS

04.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

06.28 LOS SAQUEADORES

08.14 AIR AMÉRICA: LOCOS POR EL PELIGRO

10.18 HALCONES DE LA NOCHE

11.58 TERROR EN LO PROFUNDO

13.34 AGENTE SALT

15.23 UN NOVATO EN APUROS 2

17.18 EL SÉPTIMO HIJO

19.08 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

00.05 JOHN WICK

02.04 ESTÁN VIVOS

03.38 LA ÚLTIMA CARTA. EL TIRO DE GRACIA

05.05 LA ÚLTIMA CARTA. EL TIRO DE GRACIA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)

FÓRUM

+ HOY, A LAS 19.30, CLÍNICA DE MODA PRESENTADA POR LAURENCIO ADOT Y FABIÁN MEDINA FLORES.

+ HOY, A LAS 22, ELECCIÓN DE LA REINA MANAOS. CORONARÁ VIRGINIA GALLARDO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP)

21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROO KLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)

17:00, 19:30, 21:50 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP) 17:20 (Cast)

ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA (ATP) 22:00 (subt)

LA REYNA DE LA NIEVE (2D) NIMADA(ATP)

16:10 (cast) 18:00 (cast) 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)





HIPER LIBERTAD

El BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 -

LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10-

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOBINABLE CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP CASTELLANO 2D 22:30