FÚNEBRES | 7 de diciembre de 2019

06/12/2019 - 22:20 Funebres

Fallecimientos

- Walter Damián Vázquez

- Rosa Isabel Juárez

- José Pérez

- Sebastina Arena de Beltrán

- Vicente Anastacio Ovejero (Nva. Francia)

- Beatriz Angélica Torrez de Gómez

Sepelios Participaciones

ARENA DE BELTRÁN, SEBASTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su esposo Ignacio Beltrán, sus hijos Naria Rosa, Ariel, Carlos, h. politicos Mónica, Daniela, nietos María, Daiana, Solage, Diego, Alma, bisnietos Benjamín, Loan y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUÁREZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. Sus hijos Aldo, Miriam, Jose, Daniel, hijos politicos Verónica, Claudia, Yuli, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su hijo, nuera, nietos, bisnietos y demás familiares, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su esposa Teresa, su hijo Jose Luis, hija politica Natalia, su nieta Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Te lloramos, te extrañamos, te admiramos. Te amamos. Gracias por todo. Su esposa Teresa, su hijo José Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su hermana Isabel, sus sobrinos Hugo, Daniel, Marisol, Meteo y Morena, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su Amiga Nora Patricy y famila., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Tere, José Luis y Naty , a su hermana Isabel e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su cuñado Vicente, su cuñada Mirta, sus sobrinas Ely, Verónica, sus sobrinos politicos Hernán y Esteban y sus sobrinos nietos Matias y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

PÉREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su cuñada Mirta Diaz de Nasif, sus sobrinas Silvia, Cecilia, Nancy y Susana y sobrinos nietos Maria Emilia y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

TORREZ DE GÓMEZ, BEATRIZ ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Sus hijos Mari, Beatriz, Andrés y Javi, hijos pol. y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 hs. en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo. Las Heras 504. Bº 8 de Abril. Org. Amparo S.R.L. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÁZQUEZ, WALTER DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/19|. Sus padres Walter, Marta, su esposa Noemi Farias, sus hijos Walter, Insi, sus hermanos Ángel, Melani, Blanca, Milagros y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio. La Piedad. Cob. Norce. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

CURA, ESTEBAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/15|. Cada año tu recuerdo se hace más fuere, se hace más hermoso pensarte. Hoy acompañado de tu papá. descansa en paz mi amado hijo. Te amé, te amo y te amaré. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

FERREYRA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/78|. "No has partido padre, ni siquiera te has ido. Solo descansas en una dulce pradera, en la espera de nuestro feliz reencuentro. Sus hijas: Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Avido y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento.

MARCOS, JULIO DEL VALLE Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/91|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia La Merced, a las 20.30 hs. al cumplirse 28 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SABALZA, SUSANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Vivirás por siempre en nuestros corazones, que tu alma descanse en paz. Invitamos a rogar por su eterno descanso a la misa a celebrarse el dia 8 en la Catedral Basilica, a las 20 hs. al cumplirse el tercer mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, MARÍA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. Marta Juárez de Alfonso, Eloisa Bruhn Cartier y demas compañeras de la promoción 1952 del Colegio Belen, participan con profundo dolor el fallecimiento de Chichí. Elevan oraciones en su memoria

BRIZUELA, MARÍA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. "Dios no permitió días sin dolor, risas sin tristeza ni sol sin lluvias, pero si prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Compañeros y amigos de Nivel Secundario del Instituto Mater Dei, acompañan con dolor el fallecimiento de la mamá del Prof. Elvio Galván. Elevando oraciones en su memoria.

FARÍAS, LUCRECIA ANABELL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza San Jorge, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del alumno Valentino Barrionuevo Farias de 1º grado C. del turno tarde de la institución, y acompañan a la familia en tan pensoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Raúl Ángel Valladares, participa con gran dolor el fallecimiento del amigo y colega técnico de muchos años. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE HERRERA, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. Dr. Juan Carlos Gerbino y Sra. Margarita Canaletich, sus hijos Paula Andrea Gerbino y Fernando Martin Gerbino, con sus respectivas familias; Ramón A. Gerbino y flia, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

OVEJERO, VICENTE ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/19|. Su esposa Rosa Ledesma sus hijos Fabian, Carolina, Ricardo, Amilco, Norge, Ovejero h, politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silipica. Cob. Caruso CIA ARG de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

BRAVO, VICENTE (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Amor hace 3 meses que partiste a la casa de Dios Padre, donde gozas del descanso eterno, sembraste en nosotros valores tan importantes y dejaste en nosotros un dolor muy grande y un vacío que nadie lo llenara, fuiste un hombre honorable, humilde, mejor amigo, el motor de tu hogar y tenemos de vos tantos recuerdos que solo ellos nos mantienen con la esperanza de volver a encontrarte y no separarnos más. Su esposa Lily, sus hijos Sandra, Ariel e Isabel, nietos - José Luis, Walter, Agustín, Lucía, Agostina y Guadalupe - agradecemos a toda la familia, amigos y vecinos por su acompañamiento e invitamos a la misa por cumplir 3 meses de su fallecimiento mañana en la parroquia Virgen de Loreto.