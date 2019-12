Coleoni deja más de medio equipo titular en Santiago, a la espera de la gran final

06/12/2019 - 22:33 Deportivo

Tal como lo había anticipado hace un par de semanas, el entrenador Gustavo Coleoni preservará jugadores en el partido que Central Córdoba asumirá mañana ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, pensando en la final de Copa Argentina que se disputará el viernes 13 de diciembre en Mendoza, ante River Plate.

Si bien se esperaba que el “Sapo” no arriesgue algunos jugadores en el encuentro de mañana en el “Bosque”, quizás sorprendió que sean tantos, sobre todo porque el equipo que dirige Diego Armando Maradona es un rival directo en la lucha por la permanencia y también porque habrá cinco días para recuperarse entre el cotejo de La Plata y el de Mendoza.

Más de medio equipo habitualmente titular del “Ferro” no formará parte de la delegación que hoy, a las 7, tomará el vuelo que lo trasladará a Aeroparque (allí los esperará un micro para levarlos hasta La Plata). Gervasio Núñez (microdesgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda) y Jonathan Bay (distensión en los gemelos de la pierna izquierda) ya se habían perdido el partido de la fecha pasada ante Rosario Central por sus lesiones y aún no recibieron el alta médica, por lo que son dos bajas obligadas. Los otros que suelen ser titulares y no viajarán, en este caso para ser preservados, son el arquero Diego Rodríguez, el defensor Ismael Quilez, los volantes Marcelo Meli y Cristian Vega (cumplió la fecha de suspensión y estaba en condiciones de reaparecer) y el delantero Jonathan Herrera.

Concentrados

Los futbolistas que viajarán hoy son: los arqueros Leandro Requena y Maximiliano Cavallotti; los defensores Matías Nani, Mateo Montenegro (es su primera citación para Superliga), Marcos Sánchez, Oscar Salomón, Cristian Díaz y Francisco Manenti; los volantes Leonardo Villalba, Juan Galeano, Facundo Melivilo, Franco Cristaldo, Mauro Barraza, Lisandro Alzugaray (regresa tras el desgarro sufrido ante Lanús, el 14 de noviembre por semifinales de Copa Argentina) y Santiago Gallucci; los delanteros Nicolás Miracco, Joao Rodríguez y José Valencia.

Teniendo en cuenta estos nombres, un probable equipo para visitar mañana a los dirigidos por Maradona sería: Cavallotti; Díaz, Salomón, Nani y Sánchez; Cristaldo, Galucci, Galeano y Melivilo; Rodríguez y Miracco.