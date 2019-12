El Atlético Madrid de Simeone volvió a empatar como visitante y preocupa su presente

06/12/2019 - 22:43 Deportivo

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, empató ayer sin goles con Villarreal por la 16ta. fecha de la Liga de España y sumó su quinto partido consecutivo sin triunfos en condición de visitante.

Sin el delantero argentino Ángel Correa, el conjunto ‘colchonero’ no pudo recuperarse de la anterior derrota con Barcelona, que comparte la cima con Real Madrid, y quedó ubicado en el sexto lugar con 26 unidades, a cinco de los punteros.

Atlético ganó apenas un partido de los últimos seis jugados en el torneo español y como visitante registró empates ante Valladolid (0-0), Alavés (1-1), Sevilla (1-1), Granada (1-1) y Villarreal en sus últimas cinco salidas.

Villarreal, que mantuvo en el banco de suplentes al defensor argentino Ramiro Funes Mori, acumuló su sexta fecha sin ganar y quedó situado en el duodécimo lugar con 19 puntos.

Hoy: Real Madrid vs. Espanyol (9:00); Granada vs. Alavés (12); Levante vs. Valencia (14.30) y Barcelona vs. Mallorca (17).