Mirá todos los delitos penales que la Fiscalía atribuye al ex juez Moreno en el caso Marito

07/12/2019 - 00:34 Policiales

Trece horas de demora en la búsqueda de Marito, un direccionamiento sugestivo del proceso y una misterioso encuentro entre Rodolfo “Rodi” Sequeira y la vidente Marcela Inés Mendoza, representan los reproches dominantes sobre los que la fiscal Aída Farrán Serlé edificó la detención del ex juez, Miguel Moreno.

De acuerdo con la investigación, el 31 de mayo del 2016 el entonces juez fue informado por personal de la Departamental Nº 12 de la desaparición del niño. Moreno habría respondido: “El día de mañana, a primera hora, se realice un amplio rastrillaje en el lugar para dar con el menor...”.

A contramano

Para la fiscal, Moreno habría obrado a contrapelo de la Convención de los Derechos del Niño, máxime que el alerta llegó a la policía 10 horas después de que Marito fuera visto por última vez en la represa de Quimilí, departamento Moreno.

Tampoco habría ordenado el cierre de rutas; menos se les tomó testimonios a la madre, familiares directos o allegados.

Farrán Serlé entrecruzó su investigación con la declaración del ex colaborador de Moreno e imputado en la investigación del crimen, el policía Walter Rubén Céliz: “Sí se ordenó el cierre de rutas, aunque no fue en ese momento de recibir la novedad de la desaparición, pero sí con el paso del tiempo y al ver que no se encontraba en la represa ...”, resaltó.

Bomberos al agua

Según la causa, fueron los bomberos los que se lanzaron a la represa y antes de las 3 de la madrugada (1 de junio) descartaron la presencia de la víctima en las aguas. Recién el 2 de junio, Moreno habría requerido el cierre de rutas, tras hallarse el cuerpo del niño.

Otra aparente anomalía endilgada es que haya constituido despacho en Quimilí en contadas ocasiones. Ello generó medidas que fueron declaradas nulas, por falta de su firma.

Al declarar, el policía Adrián Montenegro señaló que en apariencia, Moreno “... tenía la cabeza en otra cosa”.

También al ex juez endilgó graves anomalías, como tomar declaración a menores sin presencia de representantes legales y pericias y/o procedimientos, sin orden judicial.

El “Terrible” Jiménez

Al referirse a uno de los hoy imputados del asesinato, el policía Luis Alfredo Von Buren habría declarado: “El imputado Miguel Ángel ‘Terrible’ Jiménez siempre estuvo involucrado en la investigación y Moreno sabía de eso. Pese a ello, Jiménez nunca prestó testimonio en la causa. Incluso, habría sido este último quien contactó a la vidente para que se apersone en Quimilí para que aporte algún dato esclarecedor y establecer al autor de los hechos”, enfatizó el ex colaborador del ex juez.

Buscaba llegar a “Rodi” Sequeira a través de vidente

Al declarar en la investigación de la “causa Marito”, la vidente Marcela Inés Mendoza afirmó: “Me consultaron por teléfono acerca del caso Marito. Recuerdo que el juez que se encontraba en ese momento quería hablar conmigo, por lo que volví a Santiago Capital...”.

Ahondó: “Estuve algunas horas. Esa vez Miguel (“Terrible” Jiménez) me decía que el juez quería que hablara con Sequeira, quien ya se encontraba detenido. Nunca hablé con el juez personalmente, siempre por intermedio de Miguel. Me entrevistaron tres policías. Recuerdo que había uno gordo de bigotes y Miguel. Conversamos acerca de las intenciones del juez de que yo hablara con Rodi”.

Ahondó la vidente que supo enviarle un audio a Moreno “que nunca me contestó. Le sugería meterle pilas en los sujetos de las fotos que había visto”.

A criterio de Farrán Serlé, en el proceso a cargo de Moreno, no habría constancias de la colaboración de una vidente en alguna línea o punto investigativo. Desde esa anomalía, la fiscal juzgaría que el ex juez actuó con animosidad para desviar el proceso de los cauces normales y a contramano del real proceder de Jiménez en la causa.