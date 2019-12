Gustavo Coleoni: “En Copa Argentina nos sentimos dueños, no inquilinos”

07/12/2019 - 01:11 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, brindó una entrevista al sitio oficial de la Copa Argentina en la que palpitó, a su estilo, la final ante River en Mendoza.

En el arranque, se le pidió comparar a su equipo con un auto. “Somos uno que tiene un motor duro, que dura muchos años porque anda y anda. Si bien andamos en una velocidad normal, de vez en cuando aceleramos. Y nunca te deja a pata”, respondió con picardía.

¿Cómo se hace para enfrentar a este River? “Yo digo que el partido nos puede dar a nosotros 5 minutos, 20, 35 ó 60 para ser protagonistas del juego. En ese tramo que el partido nos da, en función de nuestro juego o de alguna distracción del rival, tenemos que ser determinantes y hacer la diferencia ahí. Si no, lo vamos a sufrir”, analizó. Y lo comparó con el 4-1 ante el Gasómetro: “San Lorenzo nos dio más chances porque después se queda con diez y nosotros jugamos a dos cosas. A lo que somos, un equipo que hace una buena estructura y ataca bien los espacios, y por el hombre más y las dimensiones de la cancha también pudimos juntar pases y defendernos con la pelota, que no es nuestra característica principal”.

El Central de Coleoni ya dio sobradas muestras de sentirse cómodo en el mano a mano. “Tenemos la virtud, como cuerpo técnico, de saber jugar estos partidos donde el que pierde se queda afuera. Estamos más alertas, no regalamos tantos espacios. Hemos subsistido por ser inteligentes, por aprovechar esos minutos que el partido nos da. Tenemos ese plus de decir, éste es nuestro lugar. En Copa Argentina nos sentimos dueños, no inquilinos, a diferencia de lo que pasa en Superliga por ejemplo. En este torneo somos el único equipo que ganó todos los partidos sin ir a penales y lo hicimos merecidamente”, manifestó al respecto.

Coleoni es un confeso admirador de Marcelo Gallardo, el entrenador que tendrá en frente en la final del 13 de diciembre. “Me encantaría hablar con Gallardo para saber qué hace. Lo admiro por un montón de cuestiones, de liderazgo, de estratega. Pero él hace lo que todo técnico quisiéramos hacer. Una vez Bielsa le preguntó al ‘Zurdo’ López qué debería hacer para ser mejor entrenador. Y le respondió tenés que hacer correr al que juega bien, cuando haces eso, diste un paso importante para todo”, explicó.

“En River los dos delanteros corren más que Usain Bolt. Entonces esa es la diferencia que hace River, por eso digo que son mini Cooper, tienen técnica, tienen talento y encima juegan como si fueran amateurs. River es el equipo que mejor juega, pero también el que más corre. Y eso es mérito del cuerpo técnico”, agregó.

Por último, se refirió al triunfo ante Lanús que los llevó a esta final. “El ascenso a Primera es impagable, es lo que todo entrenador busca. Pero por la consecuencia del resultado, que te da la posibilidad de jugar Copa Libertadores en Santiago del Estero, lo pongo casi a la misma altura. Ni el mejor escritor del mundo lo hubiese pensado porque nadie te lo iba a creer. Nosotros lo hicimos posible en función del laburo”, cerró.