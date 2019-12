Marcelo Gallardo y su futuro: “Hablé con D’Onofrio y sabe lo que pienso”

07/12/2019 - 01:25 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ofreció ayer una conferencia de prensa en la previa del clásico de mañana ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Monumental de Núñez y entre otras cosas habló sobre las afirmaciones del presidente del club Rodolfo D’Onofrio que confirmó que el “Muñeco” se quedará hasta el 2021.

“No tengo nada para decir, hablé con D’Onofrio y sabe lo que pienso, a veces se siente atacado por ustedes y por eso dice algo. El sabe lo mismo que saben ustedes. No hay nada para decir”, dijo el entrenador cuando fue consultado al respecto.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre cómo va a proyectar el año que viene en cuanto a competencia y mercado de pases, dijo que van a seguir buscando potenciar el equipo y jugar cosas importante porque si ganan el domingo van a estar en la pelea de la Superliga.

“Acá seguimos y acá estamos. Seguimos con la intención de ir por más y seguir estando en la búsqueda. Seguir convencidos de que la gente confíe y se represente en el equipo. Hasta acá estamos y eso es lo bueno porque vivimos un montón de situaciones”, explicó al hace un balance de los años de gestión.

En cuanto a San Lorenzo dijo: “Es un clásico duro, importante, lo tenemos claro y los jugadores lo saben. Que será difícil y hay que estar con la claridad para poder jugar y no distraernos del festejo posterior. Si ganamos terminamos arriba y estamos ahí, con un partido menos, es una gran oportunidad”.

Sobre los jugadores que estuvieron lesionados, Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez y Milton Casco, destacó; “Están recuperados y van a ser parte del equipo que se concentra y si no surge nada van a poder jugar dentro de las alternativas que vamos a manejar en el último entrenamiento de mañana (por hoy)”’.

Al ser consultado sobre ventas y compras, enfatizó; “Sólo estamos pensando en estos partidos y salvo la venta de Palacios, que está avanzada y no cerrada, no hubo de nuestra parte ningún interés o pregunta por algún jugador”.

Y, agregó: “Pueden tirar muchos nombre, pero no hicimos gestiones por nadie como escuché. Porque no sabemos quienes se van a ir, después habrá tiempo para pensar sobre el mercado de pases pero claramente lo ideal no siempre se puede ejecutar”.

En cuanto a los casos de Ignacio Fernández, que tiene un desgarro, opinó que está evolucionando bien para llegar a la final y no lo van a descartar, y sobre porque Juan Fernando Quintero no es titular destacó que “está bien pero para 35 o 40 minutos”.

Acerca de que quiere para 2020, aseveró: “Voy a agradecer y si algo pido es salud, para mí y para mi familia, es un país donde siempre es complicado, porque hemos recibido muchos golpes, espero tener la esperanza de estar un poco mejor en todo sentido”.

Agradeció los elogios de Carlitos Tévez

¿Qué dijo el entrenador Marcelo Gallardo sobre los elegios que le prodigó el delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez?.

“Creo que más allá de sus palabras es un reconocimiento a la gestión en estos años y la hacen todos los rivales, porque se logró una representación de lo que es River para todo el fútbol argentino y digo lo de siempre, es importante habernos sostenido en el tiempo y eso tiene un valor y se agradece”.

De esta manera, fue la respuesta del “Muñeco” que no mencionó al “Apache”, aunque dejó en claro cuál es su pensamiento sobre este tema que un poco causó sorpresa en el ambiente, siendo que los halagos vinieron de un ídolo del Xeneize.