Racing visita a Lanús, con promesa de buen partido

07/12/2019 - 01:31 Deportivo

Racing, que suma 12 encuentros invicto, pero apenas ganó uno de los últimos cinco, tendrá una complicada visita a Lanús, que hace tres jornadas que no triunfa, en uno de los cuatro encuentros que se celebrarán hoy por la 16ta. fecha de la Superliga.

La jornada hoy también incluirá estos partidos: 17.35, Huracán vs. Arsenal (TNT Sport); 19.40, Atlético Tucumán vs. Newell’s (Fox Sports) y Talleres de Córdoba vs. Unión de Santa Fe (TNT Sports).

La “Academia”, vigente campeón, está jugando mal, con actuaciones individuales deficitarias pese a que no pierde hace 12 fechas, tras aquel humillante 6 a 1 ante River.

Pero no perder no lo llevó a lo más alto de la tabla porque en de los últimos 15 puntos sólo logró siete, con un triunfo y cuatro empates, con un equipo apagado, sin brillo que no seduce ni a propios ni a extraños.

El partido promete, cada uno con sus ambiciones y limitaciones deben ir por más y el augurio habla de un encuentro en donde no faltarán chances de gol.

En el local las dolencias musculares del lateral izquierdo Nicolás Pasquini y del delantero Lautaro Acosta le impidieron al entrenador definir la formación, puede que Luciano Abecasis ocupe el lateral izquierdo, en reemplazo de Darío Cáceres que había jugado en lugar de Pasquini ante Arsenal.

En tanto, con la vuelta del volante central Facundo Quignón, quien cumplió la fecha de suspensión, Marcelino Moreno sería el indicado para desempeñarse como extremo izquierdo en lugar de Acosta, aunque queda la opción de que juegue Pedro De la Vega.

En Racing hay muchos lesionados, Marcelo Díaz (desgarrado), Leonardo Sigali (lesión en la rodilla derecha), Nery Domínguez (sobrecarga muscular), Lisandro López (contractura en gemelo), por lo tanto ante la proximidad de la final ante Tigre casi seguro que habrá muchas ausencias.

La dupla ofensiva estaría integrada por Darío Cvitanich/Nicolás Reniero, en tanto que Coudet deberá definir si mantiene a Walter Montoya, que no lográ cumplir con las expectativas, o le da otra chance a David Barbona.