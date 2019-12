El Torneo Diario EL LIBERAL prosigue hoy con los duelos de cuartos de final

07/12/2019 - 01:52 Deportivo

El año se va terminando y el tenis santiagueño disfruta desde ayer de una de sus citas más tradicionales en este cierre de temporada. En los courts del Santiago Lawn Tennis Club, dio comienzo ayer el Torneo Aniversario del Diario EL LIBERAL, con muchos duelos en todas las canchas en damas y caballeros.

La cita continuará durante la jornada de hoy con los encuentros correspondientes a los cuartos de final. Estos son algunos de los resultados de ayer:

Senior A, Orieta a Cantos 3/6, 6/0 7/6; Mansilla a Nocco. 6/4. 2/6 7/6; Jugo a Carabajal: 7/6 1/6 7/6; Gallo a Vega. 6/4 y 6/4; Carfi a Frágola 6/4 y 6/0; Rey a Palavecio 6/ 1 6/1.

Senior B, Nader a 6/1 y 6/3; Tauil a Vacca 7/6 y 6/2.

Seniors A; Ruiz a Siufi 2/6, 7/6 y 7/6

Parte de la programación para hoy será la que se detalla a continuación:

Senior A:

11 hs Álvarez vs. Rey

17 hs Gallo vs. Ruiz

17 hs. Mansilla vs. Jugo

Senior B. 16 hs Nader. vs Tauil. Damas, a las 10 30, Pons vs. Nazar; Gutiérrez Urbani vs. Arial; Coronel vs Murad; Aguirre vs. Darchk y Salamendy vs Ferreira.

16 hs Senior C: Salvatierra vs. Pablo Pereyra

Senior B 18.30 Fernando Vera vs. Juan Saavedra

Senior C 18.30 Infante Jorge vs. Luis Miguel

El torneo, organizado y fiscalizado por la subcomisión de tenis del Santiago Lawn Tennis Club, se realiza bajo la coordinación de Álvaro Caldera, quien es el máximo ganador de este torneo que se juega desde los 90, cuando el “Mudo” era el número uno de la provincia.