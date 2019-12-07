CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CINE 7
19.15 CINE DE LA TARDE
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PLANETA OCEANO
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 LA PEÑA DEL PELADO
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. ALTE. BROWN
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 AÑO BISIESTO
09.18 YO MATO GIGANTES
11.17 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
13.06 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
15.39 AÑO BISIESTO
17.37 LA MOMIA REGRESA
20.10 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
22.00 MALAS MADRES
23.53 AMERICAN PIE 2
01.52 SIMONE
04.12 AMBICIÓN PELIGROSA
TNT
06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.44 HISTORIAS CRUZADAS
09.15 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
11.12 PÍXELES
13.08 CHIQUITO, PERO PELIGROSO
14.57 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
16.43 SON COMO NIÑOS 2
18.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
21.00 MISS UNIVERSO 2019
23.59 TU PARTE DEL TRATO
01.05 UN SANTA NO TAN SANTO 2
02.37 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
03.55 PUNTO LÍMITE
05.57 TNT BUZZ
TCM
08.23 MAD ABOUT YOU
08.47 MAD ABOUT YOU
09.34 MAD ABOUT YOU
09.57 MAD ABOUT YOU
10.22 MAD ABOUT YOU
1.18 MAD ABOUT YOU
11.45 MAD ABOUT YOU
12.12 MAD ABOUT YOU
12.39 EL INVENCIBLE
14.10 UN PAPÁ GENIAL
15.41 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
17.28 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN
19.21 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS
23.55 ANATOMÍA DE UN ASESINATO
02.47 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO
SPACE
06.06 ATRACO EN SIETE MINUTOS
07.26 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
09.18 AGENTE SALT
11.02 UN NOVATO EN APUROS 2
12.55 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
14.56 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
17.36 DÉJÀ VU
20.03 TANGO Y CASH
22.00 JOHN WICK
23.56 MUERTE SÚBITA
02.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
03.45 UNA LLAMADA PERDIDA
05.09 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES Nº 151 - LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
FÓRUM
+ HOY, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO COPLANACU EN EL ENCUENTRO CULTURAL “AH, LA VUELTA”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* HOY, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16:40 (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:00 (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)
17:00, 19:30, 21:50 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)
17:20 (Cast)
ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
19:30 (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA (ATP) 22:00 (subt)
LA REYNA DE LA NIEVE (2D) (ATP)
16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
El BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 -
LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10-
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOBINABLE CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP CASTELLANO 2D 22:30