CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de diciembre de 2019

07/12/2019 - 20:51 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE 7

19.15 CINE DE LA TARDE

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PLANETA OCEANO

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 LA PEÑA DEL PELADO

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. ALTE. BROWN

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 AÑO BISIESTO

09.18 YO MATO GIGANTES

11.17 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

13.06 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

15.39 AÑO BISIESTO

17.37 LA MOMIA REGRESA

20.10 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

22.00 MALAS MADRES

23.53 AMERICAN PIE 2

01.52 SIMONE

04.12 AMBICIÓN PELIGROSA





TNT

06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.44 HISTORIAS CRUZADAS

09.15 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

11.12 PÍXELES

13.08 CHIQUITO, PERO PELIGROSO

14.57 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.43 SON COMO NIÑOS 2

18.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

21.00 MISS UNIVERSO 2019

23.59 TU PARTE DEL TRATO

01.05 UN SANTA NO TAN SANTO 2

02.37 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

03.55 PUNTO LÍMITE

05.57 TNT BUZZ





TCM

08.23 MAD ABOUT YOU

08.47 MAD ABOUT YOU

09.34 MAD ABOUT YOU

09.57 MAD ABOUT YOU

10.22 MAD ABOUT YOU

1.18 MAD ABOUT YOU

11.45 MAD ABOUT YOU

12.12 MAD ABOUT YOU

12.39 EL INVENCIBLE

14.10 UN PAPÁ GENIAL

15.41 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

17.28 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN

19.21 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.55 ANATOMÍA DE UN ASESINATO

02.47 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO





SPACE

06.06 ATRACO EN SIETE MINUTOS

07.26 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

09.18 AGENTE SALT

11.02 UN NOVATO EN APUROS 2

12.55 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

14.56 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

17.36 DÉJÀ VU

20.03 TANGO Y CASH

22.00 JOHN WICK

23.56 MUERTE SÚBITA

02.00 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

03.45 UNA LLAMADA PERDIDA

05.09 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES Nº 151 - LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)

FÓRUM

+ HOY, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO COPLANACU EN EL ENCUENTRO CULTURAL “AH, LA VUELTA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* HOY, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)

17:00, 19:30, 21:50 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)

17:20 (Cast)

ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA (ATP) 22:00 (subt)

LA REYNA DE LA NIEVE (2D) (ATP)

16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)





HÍPER LIBERTAD

El BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 -

LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10-

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOBINABLE CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP CASTELLANO 2D 22:30