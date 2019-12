Una definición de alto voltaje

08/12/2019 - 03:45 Deportivo

En un clima de gran expectativa, se definirán hoy los campeones de las seis categorías que compiten en el Torneo Aniversario del Diario EL LIBERAL, que se desarrolla en los courts del Santiago Lawn Tennis Club.

En Senior A, desde las 10.30, se jugarán las semifinales entre: Pablo Mansilla vs. Rodrigo Álvarez y Maximio Ruiz vs. Mario Carfí.

Mansilla eliminó en cuartos de final a Jugo por 6/1 y 6/1, mientras que Álvarez dejó en el camino a Orieta por 6/2 y 6/4. En tanto, Ruiz superó a Gallo por un doble 6/2 y Carfí le ganó a Degano por 4/6, 7/5 y 7/6.

En Senior C, desde las 10.30, jugarán las semifinales Gustavo Trejo vs. Elbio Salvatierra y Daniel Caldelari vs. Luis Miguel.

Trejo derrotó en cuartos de final a Alberto Salvatierra por 6/1 y 6/1, en tanto que Elbio Salvatierra superó a Pereyra por 6/2 y 6/1. Por su parte, Caldelairi venció a Falcione por 6/2 y 6/3 y Luis Miguel eliminó a Infante por 6/4 y 7/5.

En Senior B, desde las 18, Diego Nader jugará la final ante Juan Saavedra.

Nader dejó en el camino en semis a Tauil por 6/4, 4/6 y 7/6 y Saavedra, a Vera por 7/5, 3/6 y 7/6.

En Damas B, Valeria Franceschini y Andrea Nazar jugarán una de las semifinales, desde las 10.30. La que gane enfrentará en la final a Daniela Murad, desde las 18.

Por su parte, en Damas A, Paola Pons y María Eugenia Coronel protagonizarán la final desde las 18, tras dejar en el camino a Areal por 6/2 y 6/1 y a Moreno por 6/1 y 6/2, respectivamente.

Por último, en Damas C, María Elena Ferreyra y Tania Darchuk definirán el título desde las 18. En semifinales, eliminaron a Salamendi por 7/5 y 6/2 y a Aguirre por 6/2 y 6/3, respectivamente.

Al término de la competencia, se realizará la entrega de premios a los campeones de las diferentes categorías.

Lucca Guercio jugará la final en categoría Sub-14

Lucca Guercio jugará hoy la final de la categoría Sub14 en el Torneo Nacional de Menores, que se disputa en el Club Hacoaj, ubicado en la ciudad bonaerense de Tigre.

El santiagueño, número 2 de la categoría en el ranking de la AAT, enfrentará al bonaerense Juan Estévez, número 3, desde las 9.

Guercio llegó a la final, tras dejar en el camino a Leandro Infliedo por 6/1 y 6/1 (en 16avos), a Vázquez Vinara por 6/4 y 6/2 (en octavos de final), a Nikkos Lehamann por 6/7, 6/2 y 6/0 (en cuartos) y Fernando Carvallo por 6/1 y 6/3 (en semifinales).

Al margen de lo que ocurra en la final, Guercio quedará como número 1 en Sub-14.