Santiago va en busca de la Copa de Bronce

El seleccionado santiagueño tuvo una actuación irregular en la jornada inaugural de la Zona 4 de la 36ª edición del Seven de la República, que se disputa en la ciudad de Paraná, donde perdió dos partidos y ganó uno.

El equipo de Duncan Forrester debutó con una derrota ante Buenos Aires por 40 a 7. Luego cayó frente a Nordeste por 42 a 16. Y por último, derrotó a Mar del Plata por 28 a 24.

De esta manera, terminó tercero, por detrás de Buenos Aires y Nordeste y ahora irá en busca de la Copa de Bronce, junto con Cuyo, Entre Ríos, Mar del Plata, San Juan, Lagos, Salta y Misiones.

Hoy, desde las 11, enfrentará a Cuyo, cuarto de la Zona 1. El plantel está integrado por Facundo Leiva, Gonzalo Mansilla, Augusto Mirolo, Juan Pablo Mirolo, Aníbal Panceyra, Federico Parnás, Agustín Ramos, Carlos Sánchez, Bautista Torresi, Santiago Viana, Fabricio Vidal y Juan Villalba.

La Argentina cayó ante Sudáfrica

El seleccionado argentino de rugby fue superado por su similar de Sudáfrica 12 a 5, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Oro del Seven de Dubai, primera etapa del Circuito Mundial.

Matías Osadczuk, a los 10 minutos, marcó, a través de un try, los únicos puntos del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora; mientras que Justin Geduld (try y conversión) y Rosko Specman (try) lo hicieron para Sudáfrica.

De esta manera, Los Pumas vuelven a encontrar en los cuartos de final un escollo insalvable en su búsqueda de llegar a la final de alguna de las etapas del circuito.

En Dubai, Los Pumas consiguieron dos triunfos, uno de ellos, nada más ni nada menos que ante Fiji, el actual campeón olímpico y del Circuito Mundial.

Los Pumas volverán a ver acción el próximo viernes, cuando comience a jugarse el Seven de Ciudad del Cabo, la última etapa que se llevará a cabo en 2019.