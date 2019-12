Riquelme denunció irregularidades en las elecciones en Boca

08/12/2019 - 15:42 Mundo Boca

Jorge Amor Ameal es el candidato que más fuerza logró hacerle al oficialismo gracias al apoyo de Juan Román Riquelme. El aspirante a suceder el trono que dejará Daniel Angelici se mostró molesto por algunas irregularidades que se dieron en el inicio de las elecciones en Boca.

“No empezamos con un buen domingo. Se atrasó la elección, porque hubo problemas administrativos del oficialismo. La gente está muy preocupada por la tardanza”, denunció Ameal en diálogo con la señal televisiva TN y remarcó: “Hay que terminar con la mentira para soñar con un club mucho mejor”.

Ameal advirtió que hubo un faltante de sobres para la impugnación de votos y ello le generó un fastidio que no dudó en manifestar públicamente. Además, cuando fue consultado sobre la situación financiera de la entidad boquense, el candidato a presidir el club respondió: “Económicamente está bien, pero a las espaldas de los socios. Hay gente que no puede entrar a la cancha que es apaleada por la policía cuando quiere venir a ver un partido”.

El dirigente que cuenta con un pasado en la Comisión Directiva cuando Pedro Pompilio era el máximo responsable del Xeneize aseguró que “Román (Riquelme) está caminando y hablando con los socios”, y afirmó que “la gente quiere un cambio”. “Hoy a la noche tendrán la posibilidad de festejar”, concluyó.

Por su parte, el candidato a vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme se sumó a la denuncia al enfatizar en los “métodos tramposos” que utilizan los candidatos del oficialismo para retener el poder Azul y Oro. "No hay nada raro. Es la única forma que tienen de ganar. En una hora votaron 10 minutos. A los micros que vinieron del interior les pincharon las gomas y les tiraron piedras. Es vergonzoso todo lo que está pasando. Están cambiando las reglas. Ahora el presidente y el vicepresidente nada más pueden volver a entrar al club y no me dejan entrar”.

No conforme con su descargo en el diálgo que mantuvo con C5N, el ex futbolista continuó con un pedido personal a Mauricio Macri: “El Presidente de nuestro país debería ayudar un poco. Si es hincha de Boca como dice, debería colaborar para que no sucedan estas cosas. Para que no desaparezcan nuestras boletas, no se caiga el sistema y no demoren a los socios a votar”.

En la misma sintonía Mario Pergolini también se refirió al caótico evento que se desarrolla en la Bombonera. “Parece que no quisieran que voten. Tendríamos que haber comenzado a las 9 con la votación. Es loco que no se haya podido comenzar a horario. Da la sensación de que el oficialismo no quiere que la gente vote”, dijo el ex CQC. Y continuó: “Es una de las pocas cosas de las que se tenían que encargar y lo están haciendo mal. No me esperaba esta organización. Parece que lo hacen a propósito”.