Scorsese reunirá a De Niro y DiCaprio en el filme “Killers of the Flower Moon”

08/12/2019 - 20:49 Pura Vida

El nuevo proyecto de Martin Scorsese tras “El irlandés” se titulará “Killers of the Flower Moon”, sobre el best seller de David Grann, y tendrá como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

La filmación arrancará durante marzo de 2020, según el mexicano Rodrigo Prieto, director de fotografía de “El irlandés”, que ya está haciendo las primeras pruebas de cámara para la nueva cinta.

Prieto colaboró con Scorsese por primera vez en “El lobo de Wall Street”, y continuó trabajando con él en el piloto de la serie “Vinyl” y su película “Silencio”.

Según indicó el director de fotografía, ahora está en el proceso de “búsqueda de distintas maneras de rodar” la nueva historia: “Aún tenemos que reunirnos con Scorsese; él tendrá sus ideas previas, pero aún no hemos delimitado el tono de la cinta”.

“Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” es un libro de investigación del periodista David Grann, sobre una serie de asesinatos de personas acaudaladas en el condado de Osage, Oklahoma, a principios de la década de 1920, después de que se descubrieron depósitos de petróleo debajo de sus terrenos.

De esta manera, Scorsese volverá a dirigir a DiCaprio y continuará con De Niro luego de la exitosa película “El irlandés”.