CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de diciembre de 2019

08/12/2019 - 21:13 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE MONO BINGO

11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.55 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

00.00 OJOS SIN CULPA

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. CHACO FOR EVER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF. SUD VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

07.52 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

09.36 VIVIENDO CON MI EX

11.39 PATCH ADAMS

14.01 EL GRINCH

16.02 VIVIENDO CON MI EX

18.06 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

19.57 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

00.30 ALERTA EN LO PROFUNDO 2

02.22 EL SECRETO DE MI ÉXITO

04.30 VERÓNICA GUERIN

TNT

08.11 TNT BUZZ

08.14 TNT BUZZ

10.34 WALL-E

12.15 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.56 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

15.39 UN GRAN DINOSAURIO

17.18 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

17.19 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

19.52 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

19.54 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 ESCUADRÓN SUICIDA

00.21 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

00.23 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

01.50 SOLA CONTRA EL PODER

04.02 EL HOMBRE PERFECTO

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

11.06 MAD ABOUT YOU

11.32 MAD ABOUT YOU

11.59 MAD ABOUT YOU

12.24 MAD ABOUT YOU

12.51 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

14.35 EL DIARIO DE LA PRINCESA

16.36 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN

18.23 EL GUARDIÁN

20.11 POLICÍA DEL TIEMPO

22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO

01.05 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO

SPACE

07.30 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE

09.09 LA SALVACIÓN

10.43 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

13.00 MCFARLAND. SIN LÍMITES

15.16 DÉJÀ VU

17.38 TANGO Y CASH

19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

20.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO

21.51 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

23.46 PERSECUCIÓN MORTAL

01.29 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

02.58 EL TRABAJO DORADO

04.39 CANELO. VIGILA EL TRONO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES Nº 151 - LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS Y HABRÁ ARTISTAS INVITADOS.

PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 A) 19:10 (cast)

GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)

17:00, 19:30, 21:50 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)

17:20 (Cast)

LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA (ATP) 22:00 (subt)

LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP) 16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)





HÍPER LIBERTAD

EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 -

LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10-





FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 22:30