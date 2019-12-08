CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE MONO BINGO
11.40 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.55 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
00.00 OJOS SIN CULPA
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. CHACO FOR EVER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF. SUD VS. ALTE. BROWN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.52 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
09.36 VIVIENDO CON MI EX
11.39 PATCH ADAMS
14.01 EL GRINCH
16.02 VIVIENDO CON MI EX
18.06 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
19.57 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
00.30 ALERTA EN LO PROFUNDO 2
02.22 EL SECRETO DE MI ÉXITO
04.30 VERÓNICA GUERIN
TNT
08.11 TNT BUZZ
08.14 TNT BUZZ
10.34 WALL-E
12.15 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
13.56 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
15.39 UN GRAN DINOSAURIO
17.18 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
17.19 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
19.52 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
19.54 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 ESCUADRÓN SUICIDA
00.21 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
00.23 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
01.50 SOLA CONTRA EL PODER
04.02 EL HOMBRE PERFECTO
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
TCM
11.06 MAD ABOUT YOU
11.32 MAD ABOUT YOU
11.59 MAD ABOUT YOU
12.24 MAD ABOUT YOU
12.51 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
14.35 EL DIARIO DE LA PRINCESA
16.36 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN
18.23 EL GUARDIÁN
20.11 POLICÍA DEL TIEMPO
22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO
01.05 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO
SPACE
07.30 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE
09.09 LA SALVACIÓN
10.43 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
13.00 MCFARLAND. SIN LÍMITES
15.16 DÉJÀ VU
17.38 TANGO Y CASH
19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
20.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO
21.51 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
23.46 PERSECUCIÓN MORTAL
01.29 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
02.58 EL TRABAJO DORADO
04.39 CANELO. VIGILA EL TRONO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES Nº 151 - LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS Y HABRÁ ARTISTAS INVITADOS.
PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 16:40 (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 A) 19:10 (cast)
GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 22:00 (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)
17:00, 19:30, 21:50 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)
17:20 (Cast)
LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
19:30 (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA (ATP) 22:00 (subt)
LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP) 16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 -
LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10-
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 22:30