FÚNEBRES | 9 de diciembre de 2019

08/12/2019 - 23:49 Funebres

Fallecimientos

- Beatríz Mercedes Corbalán (Fernández)

- Víctor Santiago Bravo

- Carlota Beatríz Santillán

- Francisca Guzmán

- José Antonio Encalada

- Francisco Pécora (La Banda)

-Helda Victorina Nuñez

- Abundio Andrónico Villalba

- Delia Mercedes Montenegro (La Banda)

- Mercedes Beltrán (La Banda)

- Nilda Beatriz Sayago (La Banda)

- Ylda Noemí Closas (Forres)

Sepelios Participaciones

AYAMANTE OYARZO, PEDRO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. El Praesidum Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypayá participa el fallecimiento del esposo de la hermana Legionaria María Elena. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, VÍCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Olga, Victor, Cristina, hijos políticos Graciela, Nolberto, Nicolás, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Parque Azul de la Ciudad de Córdoba. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAVO, VÍCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus sobrinos Ramón Carrizo Bravo, Roque Carrizo y Silvia Abdala., y Elizabeth Carrizo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, VÍCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Luisa R. de Bravo, sus hijos Liliana, Graciela y Rubén Almada con sus respectivas familias, participan con dolor y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO CARRILLO DE GIMÉNEZ, ELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/19|. Sara B. Navarrete de Hounau, con profundo asombro y tristeza, despide a una querida amiga colega en su viaje definitivo. Su amabilidad, simpatía y espíritu de colaboración con alumnos y compañeras evitaran que su recuerdo se borre en el cariño de quienes la conocimos. Elsita, que la Misericordia de Dios y su madre Santa te iluminen con la luz eterna y sus brazos abiertos te cobijen con su amor infinito.

CORBALÁN, BEATRíZ MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Su hijo Sergio, su nieto Santiago, su hermano José y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Cob. Caruso Cia. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

ENCALADA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Walter, Ricardo, hijas politicas Magalí, Fabiana, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

GEREZ, ELBA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19| .El centro de jubilados y pensionados de recreación y turismo Tradición participa el fallecimiento de su socia y una de las primeras alumnas del taller de Folklore. Ruegan resignación a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Marta, Adela, Alfonso, Nélida, Rúben, Adelina, Titino y Sebastián participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores. C de duelo P L Gallo 340 (SV) Caruso CIa. Arg. de Seg. S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Pancha: Viviras eternamente entre nosostros. Gracias infinitas por haber ayudado en la crianza de mis hijos. Gracias por tanta generosidad. María Inés Julián, Osvaldo Maffini y sus hijos Santiago, Florencia, Mercedes y Alejandra, participan con profundo pesar su fallecimiento.

GUZMÁN, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Querida Pancha gracias por toda una vida, llena de cariño hacia nosotros. Gracias por todo lo que nos brindaste con ese corazón maravilloso. Eternamente agradecidos. Jorge Armando Julián y Graciela Frías, participan con profundo dolor pesar su fallecimiento y acompañan a Chiqui, Chela y a toda su familia.

LLAGUNO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Sus hijos: Beatriz, Hugo y Luis, sus hijos pol.: Ramón y Talia, nietos y bisnieta part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLAGUNO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Sus sobrinos Santiago, Carolina y Lourdes y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Mini.

NÚÑEZ, ALBA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro con sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUÑEZ, HELDA VICTORINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Sus hijos Daniel, Lorena y Sergio, hijos pol. Kiko y Romina y nietos, part. su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cementerio de San Marcos. Casa de duelo Calle 104 Nº 2914. Bº Borges. Org. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, CARLOTA BEATRíZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Sus hijos Oscar y María de los Ángeles, sus hermanos Ana, Elsa, Marta, Elena, Pablo, Mario y Claudia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia. Arg. de Seguros. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, CARLOTA BEATRíZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. "Descansa en paz Toti querida y brille para ti la luz que no tiene fin". Azucena, Juana, Rafa y Elena, Ercilia y Mauro, Ramón y Marta. con sus respectivas flias., participan ccon profunda tristeza y dolor el fallecimiento de la querida y apreciada Toti, Acompañamos a toda la flia. en este doloroso momento.

VILLALBA, ABUNDIO ANDRÓNICO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Su esposa Norma, sus hijos Viviana, Alejandra, Williams, nietos, bisnieto, sobrina, h. pol. y demas familiares, part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementero Jardin del Sol a las 9 hs. Casa de duelo S. Nº 2. P.L.Gallo 330. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

CORDERO, NOEMÍ ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Hoy se cumplen 9 noches de tu partida al Reino Celestial, buscamos consuelo en tus gratos recuerdos, dejaste huellas imborrables en todos nosotros. Sus hermanos Roger, Juan, Gilda y flias, invitan a la misa a las 20.30 hs. en Catedral Basílica.

CORDERO, NOEMÍ ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Hoy hace 9 dias de tu partida tan inesperada, dejando momentos maravillosos compartidos. Se te extraña Gordita. Sus ahijados Griselda y Omar, sus sobrinos José, Marcia y Azucena, sus sobrinos nietos Benjamín, Faty, Pablo, Maximo, invitan a la misa a las 20.30 hs. en Catedral Basilica.

CORDERO, NOEMÍ ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Estas lejos de nosotros, siempre presente estarás. Jose Miranda y flia, Emilia Mansilla y flia, su cuñada Mirta Miranda, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basilica.

DE LA SILVA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Yo soy la resurreccion y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Sus amigas Luisa, Perla y Valle invitan a la misa que se celebrará en la Iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs. al cumplirse seis meses de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

REYNOSO, JOSÉ ENRI (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/12|. "No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. Nunca pienes que me he ido, porque entonces... si habré muerto". Su hija Alejandra, su hijo politico Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

NUÑEZ, PABLO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/06|. Pasan los años y esta intacto el amor de madre por ese ser angelical que fuiste. No hay palabras que justifiquen tanta nostalgias cuando regresas a mis recuerdos. Simplemente decirte "Te amo hijo". Gracias por tus años regalados a esta familia. Tu madre del corazón y toda tu familia Gallardo.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BELTRÁN, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Rubén, Héctor, Mirta, hijos pol. Norma, Marcela, Roque, nietos, bisnietos y demás familiares, part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Quiroga. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MONTENEGRO, DELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Su esposa Meri, sus hijos Ramón, Eli, Mañu, Mundi, Pope, Alicia, hijos. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, partic. su fallec. su srestos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Los Flores. Casa de duelo Cornelio Saavedra 516 Bº 8 de Abril. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉCORA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|." Que brille la luz que no tiene fin". Su primo hermano Francisco Pécora Russo, su prima María Romano, sus sobrinos Eugenia y flia, Carolina y flia y Daniel, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/19|. Sus hijos Daniel, María, Claudia, Ariel, hijos pol. Sonia, Soledad, nietos y demás familiares, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CLOSAS, YLDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/19|. Sus hijos Guido, Sandra, hijos politicos Daniel, Monica, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

MALDONADO, FELIPE DELFÍN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. "Tus alas estaban ya listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir, dano fortaleza para continuar la vida sin tu presencia". Su madre Amelia, su compañera Ana, sus hermanas, hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares, invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 hs. en el cementerio Cristo Redentor, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

