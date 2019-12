Para Coleoni, a Central Córdoba le faltó “determinación” para vencer a Gimnasia

09/12/2019 - 01:27 Deportivo

Una vez consumada la derrota de Central Córdoba ante Gimnasia, su entrenador Gustavo Coleoni no puso pretextos y aceptó el resultado. “Creo que perdimos bien. En el primer tiempo tuvimos la chance de ganar el partido, pudimos hacer el gol y el rival por ahí no se pudo acomodar. El partido nos dio la chance de aprovechar el desconcierto del rival y no lo supimos hacer, no lo entendimos o no lo pudimos hacer, no hicimos un buen juego”, admitió el DT.

“En el segundo tiempo el rival, con mucha actitud, nos tiró un par de centros, nos llevó pero más que todo por la enjundia y el empuje de la gente. Creo que es merecido el triunfo de Gimnasia”, agregó.

Consultado sobre qué le faltó para cerrar el juego, respondió: “Faltaba mucho, no para cerrar el partido sino para hacer un gol más. Gimnasia estaba abierto y en un momento estaba casi nocaut, pero nosotros no supimos aprovechar ese momento que fueron los últimos 20 minutos del primer tiempo. Nos faltó tener más determinación para ganar el juego. El contexto del partido nos daba a nosotros la chance de aprovecharlo y no lo hicimos”.

Cambios

A la hora de justificar la temprana salida de José Valencia, reemplazado por Cristaldo, Coleoni dijo: “Estaba cansado José, hace mucho que no juega y por ahí le estaba costando ganar los duelos por arriba, por abajo. Apostamos un poquito a Facundo (Melivilo) para que los haga correr y tenga un poquito más de verticalidad en el último tramo del juego. Y Cristaldo que entró para darle un poquito más de frescura al equipo”.

¿A Central le faltó contención?, le preguntaron y el DT respondió: “Creo que nos faltaron más cosas. Nos faltó determinación, nos faltó animarnos a ganar el partido en el primer tiempo cuando nos dieron esa chance”.

Luego de asegurar que solamente sacó conclusiones del juego de ayer y no a futuro, Coleoni dejó un mensaje en el que pidió no dramatizar la derrota sufrida ante el equipo de Maradona. “Esto es fútbol, hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido. No hay que dramatizarlo, es un rival importante con un marco de gente que lo sigue. Hay que tener un marco de tranquilidad cuando ganamos, hoy nos tocó perder, no hicimos el mejor segundo tiempo, nos vamos con las manos vacías, pero creo que Gimnasia lo mereció”, concluyó.

Las armas que tiene para vencer a River

Coleoni ya empieza a pensar en la final de Copa Argentina ante River. “Vamos a vivir la semana más linda de año porque vamos a jugar una final”, aseguró. Y cuando le preguntaron qué armas tiene su equipo para vencer a River, respondió: “Tenemos muchas armas. Tenemos una buena estructura, una buena condición atlética, una determinación importante si el rival nos deja, mucha energía, muchísimo laburo encima y mucha hambre. Vamos a tratar de estar a la altura”.

“Hay tres o cuatro cosas que nosotros, como equipo, debemos tener en la transferencia de laburo. Tenemos que estar alertas todo el tiempo, con los ojos bien abiertos. Tenemos que tener mucha concentración y mucha comunicación. Y la clave será tener determinación para disputar alguna pelota parada o dividida. Cuando el rival nos deje ser protagonistas, debemos tener la determinación para aprovechar ese momento”, completó.