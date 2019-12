Alfaro se despidió: “Me voy tranquilo, fue un año muy difícil”

09/12/2019 - 01:38 Mundo Boca

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, aseguró anoche que “la política” repercutió en el bajo rendimiento de su equipo, haciendo un balance de su año de gestión.

“Me voy tranquilo, fue un año difícil, la política se metió en el medio y eso repercutió en el rendimiento del equipo”, afirmó el entrenador en rueda de prensa desde el “Gigante de Arroyito”, luego de la caída 1-0 ante Rosario Central.

Y agregó: “Es un momento donde hay que estar tranquilos. Los balances se hacen después, los hará Boca y lo haré yo, en base a ello se tomarán decisiones”.

“Me voy de Boca no por una declaración. Soy un agradecido por el apoyo del hincha”, continuó.

Sobre la derrota del “Canalla”, Gustavo Alfaro consideró: “Nos duele porque no era lo que queríamos. Hubo un partido que en el inicio del primer tiempo como al final no estuvimos bien y en el medio sí tuvimos chances, además hubo dos jugadas de mano y el juez dijo que no eran intencionales. El segundo tiempo fue todo de Boca, pero no se pudo”.

“Lechuga” defendió su gestión y se refirió a la actuación en la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado en semifinales ante River, tras perder 2-0 en el Monumental y ganar 1-0 en la Bombonera. “Hicimos una gran Copa. Le ganamos muy bien a River, a Paranaense, a Liga de Quito, fuimos el único equipo argentino que ganó su grupo. Sí, nos costó el partido de ida con River, que pudo liquidar la serie en el segundo tiempo, pero en la cancha de Boca tuvimos chances de igualarlo y por un gol quedamos afuera”.