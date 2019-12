Eduardo Coudet: “Lo que hicimos fue una falta de respeto al hincha”

09/12/2019 - 01:47 Deportivo

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, enfatizó que el mal juego de su equipo en la derrota ante Lanús (0- 1) en La Fortaleza ‘fue una falta de respeto hacia el hincha’.

‘Estoy con mucha bronca porque no hicimos nada de lo que teníamos que hacer, fue un partido horrible para nosotros y me imagino que mucho más para el espectador neutral’, calificó Coudet, sin pelos en la lengua, en rueda de prensa.

‘Todo lo mal que se hizo en este encuentro no se puede repetir, porque fue una falta de respeto hacia el hincha que nos acompañó (cerca de cinco mil simpatizantes fueron al estadio del ‘Granate’), que tenía enormes expectativas porque de ganar alcanzábamos la punta del campeonato’, refirió muy exaltado.

‘Las mismas expectativas que tiene -prosiguió- para acompañarnos a Mar del Plata y en gran número para la final con Tigre’, la que será por el Trofeo de los Campeones, a jugarse el sábado 14 a las 19.10, en el estadio José María Minella de la ‘Feliz’.

Por eso indicó que a partir de este domingo, en que entrenará el plantel por la mañana en el estadio Presidente Perón, a puertas cerradas, ‘se iniciará una semana en trabajar para cambiar todo de lo que se vio esta vez: un equipo sin juego, sin compromiso, que puede ganar o perder, pero que no puede patear solo una vez al arco en 90 minutos, no me gustó para nada’, dijo el ‘Chacho’, como haciendo catarsis por su bronca.

‘Tendremos que replantear un montón de cosas porque se va a jugar una final, se debe tomar otro compromiso, otra responsabilidad. Todos tenemos que hacernos responsables de lo que pasó, yo me hago responsable de la parte que me toca’, asumió.

‘Hay que cambiar todo ya por la gente, que siempre apoya, y no es por quedar bien con el hincha, es que no se puede volver a jugar tan mal como en esta ocasión, en que no se cumplió con todo lo ensayado en la semana’, reiteró visiblemente contrariado.