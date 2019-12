El Club Ciclista Olímpico celebra hoy sus 98 años de vida institucional

09/12/2019 - 01:57 Deportivo

Hoy es un día muy especial para el Club Ciclista Olímpico. Fundada el 9 de diciembre de 1921, la entidad bandeña se erigió como uno de los espacios sociales más importantes de la provincia. Con el paso del tiempo, el espíritu y las ganas de trascender de sus fundadores dejaron una huella que se mantuvo de generación en generación para hoy gozar de un presente en pleno desarrollo social y deportivo, con un amplio compromiso con la comunidad de La Banda, Santiago del Estero y la región.

Bajo la conducción del Dr. Oscar Ledesma Abdala, Olímpico consiguió reposicionarse como una oferta inclusiva y abarcativa que permitió acercar al club a diferentes protagonistas de la sociedad que se mantenían al margen y tenían deseos de formar parte de la masa societaria y también de los espacios en la toma de decisiones.

“Somos un club puertas abiertas, que transmite valores, reconociendo nuestra responsabilidad como parte importante de la sociedad. Es por ello que nuestra gestión se sustenta en preceptos claros e irrenunciables como el compromiso, la identidad, el respeto, con la mirada puesta en el desarrollo, en el crecimiento, en el futuro, aunque este sea un desafío cada vez más difícil en los tiempos que corren por las vicisitudes económicas que atraviesa nuestro país en este momento”, expresó el Dr. Oscar Ledesma Abdala.

Hablar de los logros de esta gestión sería redundar en la concreción de obras y el aumento de la masa societaria, además de llevar adelante un método sustentable para participar en la Liga Nacional de Básquetbol con un proyecto aggiornado al complejo momento de Argentina.

“Hace un par de temporadas que pusimos en práctica un modelo de gestión para participar en la liga que nos está dando resultados. Para ello tuvimos que ajustamos a la realidad del país con un presupuesto acotado, esto nos da la tranquilidad necesaria para trabajar sobre lo que podemos pagar y no proyectar sobre situaciones que después no podremos hacerle frente. A pesar de todo logramos armar equipos competitivos que nos permiten ser uno de los animadores de la competencia nacional y clasificar a la Liga Sudamericana que, por esas cosas que tiene el deporte, no pudimos llegar a la final una vez más como en el 2016”.