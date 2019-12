BMW Motorrad lanzó sus nuevos modelos en Argentina: cómo son

09/12/2019 - 10:51 El Cronista

La alemana BMW no sólo es sinónimo de autos de calidad,sino también de las mejores motocicletas, vehículos en los que la marca se especializó desde principios de siglo.

En este aspecto, durante casi 40 años, su famoso motor bóxer bicilíndrico de los modelos BMW Motorrad GS está considerado entre especialistas y usuarios como un sinónimo de propulsión potente y conable,sobre todo cuando se trata de realizar un viaje de larga distancia, o de fin de semana.

BMW Motorrad lleva más de 25 años utilizando tecnología de 4 válvulas por cilindro combinada con inyección electrónica de combustible y convertidor catalítico de circuito cerrado, esto claramente para lograrla mejor prestación de potencia y par, a lo que le suma compatibilidad ambiental.

Y como las innovaciones y la competencia en este ámbito no se detienen, las novedades llegaron a la Argentina. Las nuevas BMW R 1250 GS y R 1250 GS Adventure están presentando un avanzado motor bóxer bicilíndrico de 136 CV a 7.750 rpm, y un torque de 143 Nm a 6.250 rpm.

De este modo, no sólo logran un nuevo nivel de potencia en todo el rango de velocidad del motor, sino también permite optimizar significativamente el refinamiento y la suavidad de funcionamiento, especialmente dentro del rango inferior de rotación del motor.

Además, este nuevo motor ofrece niveles mejorados de emisión y consumo de combustible, acompañado de un sonido particularmente “adictivo” que sabrán apreciarlos fanáticos de la marca.

Te recomendamos: Cómo es el nuevo Chevrolet Onix

Motor bóxer avanzado con tecnología BMW ShiCam

Para este propósito,se utilizó por primera vez en la producción en serie de motores BMW Motorrad la tecnología ShiftCam de BMW, lo cual permite variación en la sincro y carrera de las válvulas de admisión.

En otro aspecto, los árboles de levas de admisión están diseñados para la apertura asíncrona de las dos válvulas, lo que resulta en un “remolino” mejorado de la mezcla entrante fresca y, por lo tanto, una combustión más efectiva.

Otros cambios técnicos en el motor se relacionan con un suministro optimizado de aceite, válvulas de inyección gemelas y un nuevo sistema de escape.

Estos nuevos modelos cuentan con modos de Conducción Pro, modos de conducción adicionales, Control Dinámico de Tracción (DTC), ABS Pro, Hill Start Control Pro y Asistente Dinámico de Frenado (DBC), de serie.

Los Modos de Conducción Pro ahora están disponibles como un elemento de equipamiento, con el modo de conducción adicional "Dynamic", así como DTC, y los modos de conducción "Dynamic Pro", "Enduro" y " Enduro Pro".

El DTC permite una aceleración aún más eficiente y segura, especialmente en una curva.

Por su parte, el ABS Pro, ofrece una mayor seguridad al frenar; y, en lo que respecta a la nueva función Dynamic Brake Control (DBC), proporciona seguridad adicional en el frenado evitando la activación involuntaria del acelerador.

Mediante la intervención en el control del motor, el par motor se reduce durante el frenado para aprovechar almáximo la potencia de frenado en la rueda trasera, lo cual mantiene la motocicleta estable y acorta la distancia de frenado.

Sistema de suspensión

Tanto la BMW R 1250 GS y R 1250 GS Adventure cuentan en la parte delantera con el clásico sistema Telelever con recorridos de 190 y 210 mm. Y, en lo que respecta a la parte trasera, disponen delsistema Paralever, con recorridos de 200 y 220 mm. En adición, con el equipo de serie BMW Motorrad Dynamic ESA "Next Generation", la amortiguación se adapta automáticamente a la situación según el estado de conducción y las maniobras y, también, hay compensación automática en todos los estados de carga. Esto permite una adaptación precisa de la motocicleta a los estados de conducción, logrando una comodidad de amortiguación óptima y una respuesta denconducción estable.

Te recomendamos: Dos de cada tres compras con tarjeta de crédito en cuotas son del Ahora 12

Tecnología LED y conectividad

Las nuevas BMW R 1250 GS y R 1250 GS Adventure presentan además un faro frontal LED y luz de conducción diurna LED de serie.

Por otra parte, el modelo con motor bóxer ahora tiene la característica de equipo “Conectividad” también de serie, incluida una pantalla TFT a todo color de 6.5 pulgadas. Junto con el controlador múltiple de BMW Motorrad, significa que el conductor puede acceder a las funciones de conectividad y del vehículo de forma particularmente rápida y conveniente.

BMW Motorrad Opción 719: funciones de personalización

BMW Motorrad Opción 719 ofrece una gama de características de personalización icónicas que mejoran tanto el rendimiento como el valor, disponibles como artículos de accesorización. La atención se centra en la integración armoniosa en el vehículo como un todo, el uso de materiales de la más alta calidad, mano de obra elaborada y atención en los detalles.

Modelos y precios

La Nueva generación de la BMW R 1250 GS está disponible en versiones Full, Exclusive y HP, con precios sugeridos al público de u$s 34.000, u$s 35.250 y u$s 36.900, respectivamente.

En tanto, la BMW R 1250 GS Adventure, en su versión Full se obtiene por u$s 38.500, la Exclusive en u$s 39.500 y la HP en u$s 40.500.