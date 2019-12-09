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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de diciembre de 2019

- 20:58 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 OJOS SIN CULPA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

 

 TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR ELTURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL  4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

 

PELÍCULAS

CINEMAX

12.30 ALERTA EN LO PROFUNDO 2

02.22 EL SECRETO DE MI ÉXITO

04.30 VERÓNICA GUERÍN

06.25 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD

08.20 DAN EN LA VIDA REAL

10.15 PARQUE JURÁSICO

12.45 EL DIARIO DE LA PRINCESA

17.00 PARQUE JURÁSICO

19.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

22.00 PARQUE JURÁSICO III

23.45 LA MOMIA

 

TNT

06.54 UN GRAN DINOSAURIO

08.34 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

08.35 CONTAGIO

10.30 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

12.42 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

12.43 CARS

15.01 ESCUADRÓN SUICIDA

17.28 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

17.30 MIEDO PROFUNDO

19.03 PÍXELES

21.01 ME CASÉ CON UN BOLUDO

23.00 TU PARTE DEL TRATO

00.04 EL HOMBRE PERFECTO

01.54 DUPLICIDAD

04.04 TIEMPO EN CONTRA

 

TCM

09.23 MAD ABOUT YOU

09.49 MAD ABOUT YOU

10.15 MAD ABOUT YOU

10.40 MAD ABOUT YOU

11.06 PUNTO LÍMITE

13.13 EL DIARIO DE LA PRINCESA

15.12 LAS GRANDES AVENTURAS DE WINNIE POOH

16.29 EL GUARDIÁN

18.12 POLICÍA DEL TIEMPO

20.06 DIFÍCIL DE MATAR

22.00 S.W.A.T.

00.17 ROMEO DEBE MORIR

02.26 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

03.49 CABALLERO SIN ESPADA

 

SPACE

06.37 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

08.52 MCFARLAND. SIN LÍMITES

11.08 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

11.38 DUELO DE TITANES

13.49 CORAJE

15.56 EL HALCÓN ANDA SUELTO

17.51 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

19.51 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

22.00 EL TRABAJO DORADO

23.57 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

01.39 JUEGO DE ARMAS

03.35 MUERTE SÚBITA

05.27 ABDUCCIÓN

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES Nº 151 - LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.

PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA, TODOS LOS DOMINGOS, A LAS 21, ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

 

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

 22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)

 17:00, 19:30, 21:50 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)

 17:20 (Cast)

LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

 19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA (ATP) 22:00 (subt)

LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP)

 16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)

 

HÍPER LIBERTAD

EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20 

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

 CASTELLANO 2D 17:50 

LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP CASTELL. 2D 22:30


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