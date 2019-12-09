CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 OJOS SIN CULPA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR ELTURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.30 ALERTA EN LO PROFUNDO 2
02.22 EL SECRETO DE MI ÉXITO
04.30 VERÓNICA GUERÍN
06.25 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE HOLLYWOOD
08.20 DAN EN LA VIDA REAL
10.15 PARQUE JURÁSICO
12.45 EL DIARIO DE LA PRINCESA
17.00 PARQUE JURÁSICO
19.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
22.00 PARQUE JURÁSICO III
23.45 LA MOMIA
TNT
06.54 UN GRAN DINOSAURIO
08.34 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
08.35 CONTAGIO
10.30 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
12.42 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
12.43 CARS
15.01 ESCUADRÓN SUICIDA
17.28 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
17.30 MIEDO PROFUNDO
19.03 PÍXELES
21.01 ME CASÉ CON UN BOLUDO
23.00 TU PARTE DEL TRATO
00.04 EL HOMBRE PERFECTO
01.54 DUPLICIDAD
04.04 TIEMPO EN CONTRA
TCM
09.23 MAD ABOUT YOU
09.49 MAD ABOUT YOU
10.15 MAD ABOUT YOU
10.40 MAD ABOUT YOU
11.06 PUNTO LÍMITE
13.13 EL DIARIO DE LA PRINCESA
15.12 LAS GRANDES AVENTURAS DE WINNIE POOH
16.29 EL GUARDIÁN
18.12 POLICÍA DEL TIEMPO
20.06 DIFÍCIL DE MATAR
22.00 S.W.A.T.
00.17 ROMEO DEBE MORIR
02.26 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
03.49 CABALLERO SIN ESPADA
SPACE
06.37 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
08.52 MCFARLAND. SIN LÍMITES
11.08 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
11.38 DUELO DE TITANES
13.49 CORAJE
15.56 EL HALCÓN ANDA SUELTO
17.51 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
19.51 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
22.00 EL TRABAJO DORADO
23.57 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
01.39 JUEGO DE ARMAS
03.35 MUERTE SÚBITA
05.27 ABDUCCIÓN
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES Nº 151 - LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.
PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, LA BANDA DEL RECUERDO Y TALLER DE ARTE Y CANTO “TRINO”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA, TODOS LOS DOMINGOS, A LAS 21, ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16:40 (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:00 (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)
17:00, 19:30, 21:50 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP)
17:20 (Cast)
LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
19:30 (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA (ATP) 22:00 (subt)
LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP)
16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50
LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP CASTELL. 2D 22:30