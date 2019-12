Condenaron a Iván Navarro a 16 años de prisión por la desaparición y muerte de Carlos Zárate

10/12/2019 - 01:13 Policiales

Iván Saúl Navarro fue encontrado culpable del supuesto delito de “homicidio simple” en perjuicio de Carlos Emanuel Zárate, y de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, en perjuicio de la administración pública.

El Tribunal, en un fallo con un voto en disidencia de uno de sus miembros, resolvió condenarlo a la pena de 16 años de prisión. De esta manera, el productor agropecuario de Toro Pozo, departamento Jiménez, fue enviado al Penal de Varones para cumplir su sentencia por la muerte del docente desaparecido y asesinado -para los jueces- el 2 de octubre del 2017.

El juicio en contra de Iván “Negro Victoriano” Navarro llegó a su final y el sospechoso recibió una condena que dejó conforme a la Fiscalía y su defensa ya comienza a delinear la estrategia para recurrir el fallo ante un tribunal superior.

El debate oral había comenzado en octubre y recién ayer tuvo lugar la última audiencia. Minutos después del mediodía, el Tribunal integrado por los Dres. Raúl Santucho (presidente), Margarita Piazza de Montoto y Juan Carlos Storniolo, preguntaron a Navarro si quería decir algo antes de escuchar su veredicto.

El acusado de la de-saparición y muerte de Zárate manifestó a los jueces que no tenía nada más para decir, por lo que se pasó a un cuarto intermedio y a las 13, los magistrados regresaron a la sala para dar a conocer el fallo.

Los Dres. Santucho y Piazza de Montoto consideraron que Navarro era el culpable del delito de “homicidio simple” y “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, en concurso real de delito. En tanto, el Dr. Storniolo consideró que no había elementos suficientes que incriminen a “Negro Victoriano” por la muerte de Zárate, por lo que votaba por su absolución por el beneficio de la duda.

Por mayoría, el Tribunal resolvió condenar a Navarro a la pena de 16 años de prisión, computándose el tiempo que lleva privado de su libertad, es decir casi dos años ya que fue apresado días después de la desaparición de la víctima, el 2 de octubre del 2017.

Para la Fiscalía el móvil del asesinato fue “pasional”

“El móvil habría sido el ‘pasional’”, aseguró el Dr. Ignacio Guzmán, una vez conocido el fallo del Tribunal.

“Se llegó a la conclusión de condenar al imputado por los delitos que había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Guzmán, “Se había solicitado una pena de 23 años”, agregó.

“Quedó acreditado, tal cual lo recepcionó el Tribunal, la muerte de la víctima en manos del imputado, aquel 2 de octubre del 2017. Se produjo muchísima prueba y nosotros no teníamos dudas de que el acusado era el responsable del hecho”, remarcó.

En cuanto al móvil, sostuvo: “El móvil habría sido el ‘pasional’, por el amor de una de las testigos que depuso en esta sala de audiencias (Karen Navarro). Ella declaró que lo creía capaz de todo, incluso de hacer lo que hizo, episodios de amenazas, tanto para ella como para la víctima, hechos de violencia que ella sufrió”.

La teoría de la Fiscalía, es que Navarro interceptó con su camioneta a Zárate en la tarde noche del 2 de octubre del 2017, cuando este último regresaba a su casa, tras haber acompañado a Karen Navarro, la joven que dividía a los dos hombres, hasta la terminal de Las Termas.

Siguiendo esa hipótesis, Iván Navarro redujo a Zárate, lo llevó hasta uno de sus campos, lo habría ultimado de un disparo y luego redujo su cadáver a cenizas.

Defensa

El Dr. Juan José Saín, abogado de Navarro, se mostró en desacuerdo con el fallo del Tribunal y adelantó que recurrirá la sentencia en una instancia superior.

“Si una persona sola puede hacer subir una moto de 400 kilos a la caja de una camioneta, reducir a un hombre, sin que nadie se entere, llevarlo al interior de un campo, pegarle un tiro, prenderlo fuego, pasarle la rastra, al mismo tiempo enviar mensajes telefónicos con su celular, y todo ello en 4 o 5 horas, me parece una locura”, enfatizó.

“Además, no cuentan con ninguna prueba. Porque si me dicen que tienen huesos, sería prueba si tiene el ADN, no huesos que no se saben de quién son”, concluyó Saín.