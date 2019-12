Las glorias del Ferro hablaron de la final ante River y le tienen mucha fe al equipo

10/12/2019 - 02:37 Deportivo

En el Oeste se viven horas especiales. La derrota ante Gimnasia ya quedó atrás y ahora sí, todas las miradas le apuntan a la final de la Copa Argentina ante River del próximo viernes en Mendoza.

Ayer, tres glorias de Central Córdoba palpitaron la previa al histórico partido con EL LIBERAL. Carlos Salvatierra, Luis Américo Valoy y Eliseo Cardozo, tres emblemas del Ferro, hablaron del momento que vive el club y coincidieron en que será el partido más importante de la historia para la institución. Y esto fue lo que dijeron:

“Ruli” Salvatierra

Carlos “Ruli” Salvatierra. “Uno vive estos momentos con mucha felicidad. En mi caso es especial, porque fui jugador del club, hincha y me crié en el barrio. Es una alegría enorme ver dónde está Central Córdoba. Jugar en primera es realmente emocionante. Respecto del partido con River, el hecho de jugar una final es una alegría única que te da el fútbol. Se dio la chance de llegar a esta instancia y sin dudas creo que será el partido más importante de la historia del club. Antes sí se jugaron partidos importantes, pero este es diferente a todos. River es de los mejores equipos del país. Nadie lo puede cuestionar. Central tiene un entrenador y un cuerpo técnico que plantean bien los partidos. Y eso no es algo menor. Va a ser muy duro. Quizás no es favorito Central y no es tampoco 50 y 50. En lo personal creo que tenemos chances, quizás un 30% de chances de ganar y traer el título a Santiago”.

“Loco” Valoy

Luis “Loco” Valoy. “Uno lo vive de una manera especial. Es algo especial e histórico. Estamos todos muy entusiasmados. Creo que van a pasar muchos años para volver a vivir algo así. Los dos llegan con una derrota en la espalda. Central viene de dejar puntos que puede lamentar. Y River no mereció perder, pero no le pudo marcar a San Lorenzo.

Será un partido muy complicado. River es River. Central venía bien y quizás Coleoni tuvo que poner a todos los titulares con Gimnasia, que no venía tan bien. Y en el segundo tiempo al equipo le costó mucho.

Si Central le gana a River será algo histórico. Y si no lo consigue, tenemos que estar orgullosos de igual forma. A todos los que nos gusta el fútbol y más a los hinchas de Central Córdoba, este es un momento feliz. River viene de perder la final de la Libertadores, pero es un equipo con personalidad y con un técnico ganador.

Me toca estar un poco en el medio, porque de chico era hincha de River. Y con el tiempo, Central Córdoba se transformó en un club muy especial para mí. Esta final la ganará el que mejor haga las cosas”.

“Cacho” Cardozo

Eliseo “Cacho” Cardozo. Lo vivo con alegría. Llegar a esta instancia es muy bueno. Es mi club que además está en Primera. Será una gran final ante un gran club como River. Estoy feliz por todo lo que vive Central. Ojalá se nos dé.

Van a enfrentar a River, a uno de los equipos más grandes del país. Pero en una cancha todo se iguala. Central tiene que poner ganar y puede salir airoso. Nada está dicho. Hay que jugar. Por más que sea River, que viene jugando muy bien y que tiene mucha diferencia económica. Hay que darle para adelante así al equipo.