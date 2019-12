Murió la cantante de Roxette tras luchar contra una grave enfermedad

10/12/2019 - 10:22 Pura Vida

En las últimas horas, falleció Marie Fredriksson, quien junto a Per Gessle, integraba el mítico dúo sueco, Roxette. Tenía 61 años y desde el 2002 que luchaba contra un tumor cerebral. La información fue confirmada por su agente de prensa, Marie Dimberg.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre en las suites de su antigua enfermedad”, informó Dimberg.

Para Fredriksson, el principio del fin fue el 11 de septiembre de 2002. Comenzaba a olvidarse la letra de sus propias canciones y un día se desmayó en su casa. Cuando se despertó ya estaba en un hospital y el diagnóstico era devastador.

“El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué fantástico sueño tenemos para compartir! Gracias Marie, gracias por TODO (...) Las cosas nunca serán lo mismo”, publicó Gessle a través de un comunicado.

Si bien los médicos le dijeron que no sobreviviría más de un año, la cantante se sometió a todos los tratamiento disponibles para mejorar su calidad de vida, desde grandes dosis de medicamentos hasta sesiones de radioterapia e intervenciones quirúrgicas.

En el libro, “Listen to My Heart”, confesó: “Pasé trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Fue un milagro que sobreviviera. Si uno no pasó por esto, no puede entenderlo”.

La mujer nació el 30 de mayo de 1958, en el sur de Suecia e inició su carrera musical en Halmstad, donde conocería al hombre con quien formaría Roxette. Si bien tuvo un exitoso debut en 1984 a nivel nacional, junto a Gessle, dos años después, alcanzaría la fama mundial.

Roxette vendió más de 75 millones de discos y cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de Estados Unidos. Se convirtió en la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV y su primer álbum, sólo en Suecia, vendió más de 200 mil copias.