Desesperada búsqueda de “Duke”: “Ofrezco un cajón de pollo para que me lo devuelvan”

10/12/2019 - 10:33 Santiago

Una joven del barrio Campo Contreras utilizó las redes sociales para pedir ayuda y así ubicar a su perro de cuatro meses, que lleva cinco días perdido.

"Me lo robaron de la vereda de mi casa, justo al frente de la Escuela Presidente Arturo Illia. Por favor, el que se lo llevo o a quien lo hayan vendido, que me lo devuelva. Es machito y tiene cuatro meses. Se llama Duke", escribió Rocío Lastra en las redes sociales, pero hasta ahora no recibió respuestas.

Te recomendamos: Familia busca con desesperación a una perrita

"Pido de todo corazón que me lo devuelvan. Ofrezco recompensa en plata o un cajón de pollo, ¡O las dos cosas! Ya no sé qué más ofrecer para que me lo devuelvan", agregó desconsolada.

Rocío pidió que, por cualquier información se comuniquen con ella al número 3855354006, o bien a través de su Facebook.