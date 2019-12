Un viejo conocido de Star Wars vuelve con el nuevo filme

10/12/2019 - 21:17 Pura Vida

El actor neoyorquino Billy Dee Williams, en cuya extensa carrera destaca el arrogante contrabandista y apostador Lando Calrissian que compuso en la saga original de “Star Wars”, dijo que a su edad “no esperaba” ser convocado para repetir el rol en “Episodio IX: El ascenso de Skywalker”, que estrena este 19 de diciembre, porque pensó que su “trayectoria había terminado”.

“La vida todavía no se dio por vencida conmigo”, manifestó Williams, con la misma sonrisa orgullosa que supo imprimirle a aquel galán de capa que primero traicionaba a su amigo/enemigo Han Solo en “El imperio contraataca” (1980) y que luego volvía triunfal en “El regreso del Jedi” (1983) para redimirse.

Aunque su personaje apareció sólo en aquellos dos filmes de la saga, su carisma lo volvió uno de los favoritos de los fans y su reaparición tantos años más tarde fue celebrada.

“J.J. Abrams es como un chico, como esos a los que les ves la emoción en los ojos antes de que el cinismo de la vida los atrape”, confió Williams, pausadamente y en voz baja, recordando el momento en el que el realizador se reunió con él y le propuso que se incorporara al proyecto.

Su carrera se remonta hasta 1952 y sus créditos en cine y televisión llegan hasta casi 150, pero desde hace ya algunos años sólo hace pequeñas participaciones o trabajos de voz, entre ellos algunos como el mismo Lando para videojuegos o series animadas de “Star Wars”.

¿Estás emocionado de volver a encarnar a Calrissian?

Es algo que no esperaba. Cuando me lo ofrecieron me quedé sorprendido. Además porque el ofrecimiento venía de parte de alguien cuya sensibilidad creativa respeto tanto, como J.J. Abrams. Puedo decir que me emocioné un poco, porque a veces sentía que mi trayectoria ya había terminado.

¿Cómo fue ese momento?

Pensé ‘la vida todavía no se dio por vencida conmigo’, que la vida me decía que dejara de ser tan condescendiente conmigo mismo. Así que este tipo se apareció ante un viejo de 82 años, me contó que admiraba todo lo que yo había hecho como actor y su punto de vista de cómo reintroducir a Lando Calrissian en este último episodio.

¿Qué pasó con Lando todo este tiempo en que no lo vimos?

No puedo divulgar demasiado. Pero hay una evolución, una profundidad que veremos en él que no es la misma que cuando lo vimos la última vez. En este punto de mi vida, y también en este punto de la vida de Lando, es como una nueva aventura.

“Tuve que bajar un poco de peso, ir al nutricionista”

¿Cómo te preparaste para retomar el papel?

Sólo fui yo mismo, fui Lando. Yo soy Lando. Sí tuve que hacer algo de entrenamiento, bajar un poco de peso, ir al nutricionista. Quería lucir tan bien como fuera posible.

¿Te desilusionó no haber sido llamado cuando proyectaron las secuelas?

La verdad que no. Creo que la vida sigue su curso y la industria cinematográfica va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Nunca pensé ‘no pueden poner a Lando sin que esté yo’.

¿Por qué esta saga de nueve películas que está por terminar ha marcado tanto al cine?

Creo que lo interesante de toda la experiencia ‘Star Wars’ es que involucra mucha mitología que está en la base de nuestra cultura. Lo que probablemente atrae a la gente casi sin que puedan explicar el porqué es que habla del bien y del mal. Especialmente en términos de cómo lidiamos con ellos y con los sentimientos acerca de nosotros mismos. Y creo que eso es una experiencia universal que todos tenemos. Ves a uno de estos personajes tironeados entre el lado luminoso y el lado oscuro, viendo sobre cuál inclinarse, y como seres humanos pasamos por eso constantemente. Eso es lo que está en el fundamento de lo que nos atrae de ‘Star Wars’.

“Le dije ‘sé encantador’, que es la base. Lando es un pillo”

El actor no sólo no tiene miedo de hablar de sí mismo, sino que tampoco lo piensa dos veces cuando se trata de hablar sobre Glover al interpretar una versión más joven de su personaje en la cinta que actúa como precuela al mostrar la forma en la que Han Solo y Lando Calrissian se conocieron. Él cree que hizo un gran trabajo y se lo comunicó a través de un mensaje de texto.

¿Te gustó la versión del personaje de Donald Glover para “Han Solo: Una historia de Star Wars”?

Es un joven brillante, en lo musical y en lo actoral. Nos juntamos a comer un día, él quería saber qué sentía acerca de la posibilidad de que hiciera la versión juvenil. Sólo le dije ‘sé encantador’, que es la base. Lando es un pillo, pero un pillo adorable, lo que lo hace interesante porque no sabes qué sentir acerca de él además de quererlo.