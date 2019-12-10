CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 FOREVER HITS
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (R)
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS - EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.11A ÚLTIMA HORA
04.49 CAZADORA DE GIGANTES
06.49 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
08.28 LOCOS POR LAS NUECES 2
10.10 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
11.58 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD
13.43 SÚPER AGENTE 86
15.49 CASANOVA
18.03 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
19.52 SUPER AGENTE 86
22.00 SHERLOCK HOLMES
TNT
06.48 CONTAGIO
08.37 ESCÁNDALO AMERICANO
11.04 CARS
13.22 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
13.23 HISTORIAS CRUZADAS
16.09 MIEDO PROFUNDO
17.54 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
17.56 PÍXELES
19.54 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.31 TIEMPO EN CONTRA
01.06 21. BLACKJACK
03.16 TEMPORADA DE BRUJAS
04.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE
TCM
09.12 MAD ABOUT YOU
09.38 MAD ABOUT YOU
10.04 MAD ABOUT YOU
10.30 MAD ABOUT YOU
10.56 MAD ABOUT YOU
11.22 MAD ABOUT YOU
11.48 MAD ABOUT YOU
12.13 MAD ABOUT YOU
12.39 MAD ABOUT YOU
13.05 MAD ABOUT YOU
13.31 LAS GRANDES AVENTURAS DE WINNIE POOH
16.22 DIFÍCIL DE MATAR
18.02 FURIA SALVAJE
19.42 S.W.A.T.
22.00 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
23.35 EL POLÍTICO
01.45 ANATOMÍA DE UN ASESINATO
04.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE
SPACE
07.00 DUELO DE TITANES
09.03 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
09.33 CORAJE
11.34 LA RED
13.42 STALINGRADO
15.19 T34
18.00 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
20.08 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE
22.00 JUEGO DE ARMAS
00.09 TAKE POINT
02.30 SECTOR 9
04.20 ABDUCCIÓN
05.44 MUNGUIA CAMINO A LA CIMA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES Nº 151 - LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.
PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ Y LAS VOCES DEL CREPÚSCULO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA, TODOS LOS DOMINGOS A LAS 21, ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)
CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 16:40 (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)
GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 22:00 (Cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)
17:00, 19:30, 21:50 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP) 17:20 (Cast)
LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 19:30 (subt)
DOWNTON ABBEY (2D)
DRAMA (ATP) 22:00 (subt)
LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP) 16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 -
LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10
FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 16:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 18:30
UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 22:30