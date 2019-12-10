×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de diciembre de 2019

- 21:50 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


 TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 FOREVER HITS

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA (R)


CANAL  4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS - EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

02.11A ÚLTIMA HORA

04.49 CAZADORA DE GIGANTES

06.49 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

08.28 LOCOS POR LAS NUECES 2

10.10 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

11.58 UNA NIÑERA PARA NAVIDAD

13.43 SÚPER AGENTE 86

15.49 CASANOVA

18.03 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

19.52 SUPER AGENTE 86

22.00 SHERLOCK HOLMES

TNT

06.48 CONTAGIO

08.37 ESCÁNDALO AMERICANO

11.04 CARS

13.22 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

13.23 HISTORIAS CRUZADAS

16.09 MIEDO PROFUNDO

17.54 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

17.56 PÍXELES

19.54 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.31 TIEMPO EN CONTRA

01.06 21. BLACKJACK

03.16 TEMPORADA DE BRUJAS

04.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

09.12 MAD ABOUT YOU

09.38 MAD ABOUT YOU

10.04 MAD ABOUT YOU

10.30 MAD ABOUT YOU

10.56 MAD ABOUT YOU

11.22 MAD ABOUT YOU

11.48 MAD ABOUT YOU

12.13 MAD ABOUT YOU

12.39 MAD ABOUT YOU

13.05 MAD ABOUT YOU

13.31 LAS GRANDES AVENTURAS DE WINNIE POOH

16.22 DIFÍCIL DE MATAR

18.02 FURIA SALVAJE

19.42 S.W.A.T.

22.00 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

23.35 EL POLÍTICO

01.45 ANATOMÍA DE UN ASESINATO

04.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

07.00 DUELO DE TITANES

09.03 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

09.33 CORAJE

11.34 LA RED

13.42 STALINGRADO

15.19 T34

18.00 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

20.08 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE

22.00 JUEGO DE ARMAS

00.09 TAKE POINT

02.30 SECTOR 9

04.20 ABDUCCIÓN

05.44 MUNGUIA CAMINO A LA CIMA


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES Nº 151 - LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)


CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.

PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ Y LAS VOCES DEL CREPÚSCULO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA, TODOS LOS DOMINGOS A LAS 21, ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS) 17:00 (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D) COMEDIA (+13 AÑOS) 19:30 (subt)

CONTRA LO IMPOSIBLE (2D) ACCIÓN (ATP) 21:30 (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 16:40 (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS) 19:10 (cast)

GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 22:00 (Cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D) DRAMA (+16 AÑOS)

17:00, 19:30, 21:50 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D) ANIMADA (ATP) 17:20 (Cast)

LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 19:30 (subt)

DOWNTON ABBEY (2D)

DRAMA (ATP) 22:00 (subt)

LA REINA DE LA NIEVE (2D) (ATP) 16:10 (cast) 18:00 19:45 (cast)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 21:30 (subt)


HÍPER LIBERTAD

EL BUEN MENTIROSO APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30- 20:10- 22:40-

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 -

LOS LOCOS ADAMS ATP CASTELLANO 2D 18:10

FESTIVAL DE CINE INFANTIL $100

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 16:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 18:30

UN AMIGO ABOMINABLE CASTELLANO 2D 20:30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 22:30

Más noticias de hoy

Lo último de Mundo Web

Mujer se hace millonaria y se entera por Facebook

Compraron una consola por internet, y se dieron con una sorpresa

Le pidió prestado el auto al padre, y lo cambió por 25 mil pesos

Increíble: terrible erupción en la que murieron 5 turistas

Insólito: en una ciudad francesa prohíben morir fines de semanas...

Lo último de Policiales

Ruta 34: chofer se salvó de milagro tras violento...

Tragedia en Fernández: un adolescente de 15 años falleció en un...

Hallan cadáver de una mujer flotando en el canal revestido y descubren...

La mujer hallada en el Canal tenía 74 años y fue asesinada por su...

Pánico a bordo de un micro: pasajero “sonámbulo” se le tiró...

Lo último de Santiago

Santiago vivirá hoy un miércoles “de fuego”...

La Unse lanzó la carrera de Técnico en Administración y Contabilidad

El martes 17 se realizará la Jornada de Cuidados Paliativos

En febrero, fray Eduardo Zatti se despedirá de Santiago del Estero...

Mañana jueves dictarán una jornada sobre la prevención de incendios

Lo último de Deportivo

La presencia de Salomón, la única duda para...

Socios médicos del Golf Club fueron distinguidos

Se juegan las finales del Torneo EL LIBERAL

La Gran Fiesta del Deporte se realizará el próximo viernes 27

La selección santiagueña debuta frente a Córdoba