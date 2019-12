Grupos solidarios organizan campañas navideñas para ayudar a los más vulnerables

10/12/2019 - 22:54 Santiago

Con motivo de la preparación para celebrar el Nacimiento del Niño Jesús y la llegada del nuevo año, numerosas instituciones del medio organizan diversas campañas solidarias, que tienen como única finalidad, dar la posibilidad a los que menos tienen, de contar con una mesa digna de Nochebuena.

En este contexto es que grupos de voluntarios llaman a la solidaridad de los santiagueños y solicitan donaciones de alimentos, ropa y todo lo que se considere necesario para repartir entre las familias de escasos recursos.

Urunday

El grupo Urunday lanzó la campaña “Por una Navidad para todos”, y piden donaciones de juguetes, panificados navideños, golosinas, agua y repelente, ya que todo lo recaudado será entregado a las familias de Bandera Bajada y en Los Juríes, más precisamente en las zonas afectadas por las inundaciones. En dichos lugares, se organizarán festejos previos el viernes 20 y sábado 21, respectivamente, y allí se entregarán las donaciones.

La recepción de donativos se realiza los martes y viernes de 20 a 22 en calle Alsina 1212, de la ciudad capital. Por consulta también se pueden comunicar al 3854388435, 3854352973 ó 3855377722.

Puentes Solidarios

La ONG Puentes Solidarios Santiago del Estero organiza una campaña navideña para armar bolsitas para entregar en el Centro Integral de Salud Infantil Banda, el sábado 21.

Para ello, piden a la comunidad, la donación de budines, pan de Navidad, turrones y todo lo que se considere necesario. Quienes quieran realizar sus donaciones, deben comunicarse con su página oficial de facebook.

También pueden acercar sus donaciones a calle Amado Jaques 147 (flia. López).

Ayúdanos a Ayudar

Organizado por el grupo Ayúdanos a Ayudar, del barrio Independencia, se lanzó la campaña ‘Navidad Solidaria’. La propuesta se concreta con el lema ‘Juntos por una sonrisa en Navidad’, y la idea es llevar lo recaudado a los hospitales y repartirlo entre los internados y sus familiares, y entre las personas en situación de calle.

Por eso piden la donación de pañales, ropa y calzados en buen estado, así como también juguetes, leche, alimentos no perecederos, útiles escolares, golosinas, y demás.

La idea es entregar las donaciones hasta el domingo 22 de diciembre, para que llegada la Nochebuena, las familias ya cuenten con sus alimentos para armar la mesa y esperar la Navidad.

Las donaciones deben acercarse a calle 408 y 506, del barrio Independencia de la ciudad capital, en donde funciona el comedor comunitario del grupo, o bien comunicarse al 3854857119.

Parroquia Santo Cristo

Por cuarto año consecutivo, la comunidad de la parroquia Santo Cristo, bajo la coordinación del padre Alejandro Gordillo, organizan ‘Una Navidad Diferente’ y el ‘Cumpleaños de Jesús’, para el próximo martes 24 y miércoles 25, respectivamente.

La intención es que, un año más, aquellas personas que se encuentran solas, o no cuenten con los recursos necesarios para organizar la cena de Nochebuena, tengan un espacio con quien compartir y recibir amor. El punto de encuentro será una vez más, la plaza que está ubicada al frente de la parroquia del barrio Mosconi.

Impulsados por el deseo de vivir ‘Una Navidad Diferente’, de transmitir su verdadero significado y de compartir con quienes menos tienen, es que se armará una mesa larga en la que no faltará nada.

Para poder lograr el objetivo un año más, es indispensable contar con la ayuda de todos los solidarios.

Se necesita comida (como empanadas, pizzas, “sanguchitos”, kipes, etc.); bebida, que no sea alcohólica; dulces (tartas, garrapiñadas, turrones, budín, maní con chocolate, etc.), vasos, platos, servilletas, y bandejitas descartables; tablones, sillas, tachos para el hielo, horno pizzero, freezer; ropa y juguetes; regalos para todas las edades; dinero para comprar regalos.

El punto de recepción de donaciones es la parroquia Santo Cristo, del barrio Mosconi.

Fundación Graciela Maidana

Como todos los años, la Fundación María Graciela Maidana entregará un bolsón navideño a cada familia de niños pacientes que se encuentran internados o en tratamiento, en el Servicio de Hematooncología del Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”.

Cada bolsón tendrá alimentos no perecederos, elementos de higiene y productos navideños.

Los que deseen colaborar podrán hacer llegar sus donaciones a San Juan 69, de la ciudad capital, de 8 a 17, o a la Estación Refinor que se encuentra en Alsina y Aguirre, las 24 horas.

Dignamente lanzó “Regalos que dejan huellas”

La Fundación Dignamente, organización que trabaja en el Norte Argentino para erradicar la desnutrición infantil, lanzó una atractiva propuesta para la próxima Navidad.

¿Te gustaría hacer un regalo de Navidad que cambie la vida de un niño para siempre? Así empieza el spot que logra invertir el papel de donante de modo sutil y creativo donde el donante pasa a ser el receptor de un regalo que tiene un valor que va más allá de lo meramente económico.

Transforman el acto del consumo como mera satisfacción personal y hedonista en un acto solidario.

“Estos regalos pintados a mano, son diseñados en los Centros de Nutrición Infantil de Fundación Dignamente en Santiago del Estero, con ello nos introducen en el proyecto y nos sumergen en la vida, sonrisas y alegrías de los niños beneficiarios que alejados de la vorágine consumista que vivimos, nos dan su receta para no vivir en busca de un ideal de confort y bienestar prediseñado en base a la distinción, el estatus social, el consumo de tecnología y el reconocimiento colectivo”, expresaron. l