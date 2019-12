Las cuatro palabras claves de Gustavo Coleoni

11/12/2019 - 02:35 Deportivo

Central Córdoba transita con mucha calma las horas previas a la gran final de la Copa Argentina ante River. O al menos eso es lo que expresó su entrenador, Gustavo Coleoni. “Estamos bien, no estamos ansiosos. Estamos viviendo minuto a minuto los días, pero enfocados en el laburo, tratando de achicar los márgenes de error para una final hermosa, para disfrutarla, para estar a la altura y ser competitivos, que es lo que queremos”, remarcó en la conferencia de prensa que brindó ayer.

Si bien no reveló su estrategia, el “Sapo” tiene bien claro cómo hay que jugar esta final: “Más allá del sistema táctico que yo haga, hay cuatro palabras que tenemos que tener y que las venimos trabajando: paciencia, concentración, estar alerta y, la más importante, determinación”.

Y se explayó sobre cada una de ellas. “Paciencia para no cambiar el plan de acuerdo a como nos vaya en el juego. Atención constante en todos los lugares de la cancha. Estado de alerta permanente, ojos bien abiertos, puntas de pie y estar en todos los detalles para presionar o para atacar”, manifestó.

“Hay que tener determinación para disputar o ganar una pelota parada en cualquiera de las dos áreas. Y para cuando el partido nos deje una puerta abierta y nos dé la chance de ser protagonistas, ya sean 10, 15, 30 o más minutos. Tener la determinación para aprovechar ese momento y hacer la diferencia. Esa determinación de lastimar en el momento justo la tuvimos en toda la Copa Argentina, no podemos errar porque con River se hace complicado. Tengo mucha confianza en el laburo que hacemos y en el compromiso que hay”, completó.

Aspecto psicológico

Sobre el aspecto psicológico, Coleoni comentó que “no debo trabajar ahora en esto, es un trabajo anterior en el tema de las emociones, de la seguridad, de las fortalezas que debemos tener. Lo venimos laburando con anterioridad a eso. Es más que todo poner en vuelo crucero el avión, seguir trabajando, dándoles conceptos que ahora son más fáciles, porque el foco atencional se cierra y es en estos días cuando el jugador tiene más amplitud para que pueda interpretar más fácil lo que uno quiere. Desde ese lugar veo un grupo muy maduro, muy seguro, enfocado en mejorar para llegar de la mejor manera”.

Coleoni minimizó que ambos equipos lleguen de una derrota. Y sobre River fue más allá: “Seguramente Marcelo Gallardo midió el rendimiento y fue óptimo. River jugó como siempre ante San Lorenzo, pero erró dos penales. En este juego el azar también influye. River ya demostró con Newell’s, que vino de una derrota fuerte y arrancó perdiendo y lo dio vuelta. El plantel de River es muy rico y lo van a tomar como una final que les hace falta ganar para tener un enero tranquilo”.

Coleoni contó también el mensaje que les dio a sus jugadores. “Con el plantel hablo mucho, lo hice después de un triunfo o de una derrota, de momentos lindos y no tan cómodos. Primero debo agradecerles por habernos traído hasta aquí, que disfruten la posibilidad de jugar una final, pero que no renunciemos a soñar. Ellos ya lo saben, están muy tranquilos y vamos a ir a Mendoza a buscar. Sabemos cómo hacerlo y estamos convencidos, enfrente estará el mejor equipo argentino de los últimos diez años. Pero no concibo la vida sin sueños, así que vamos a soñar y vamos a ir con todo”, arengó.

Por último, le pidieron un balance del semestre: “Hay tiempo para eso. Ahora tenemos el partido más importante de la historia del club y que lo van a disfrutar todos, ustedes que van a ir a cubrir el partido de su vida, yo de poder estar en este partido increíble, me tocó vivir una semana mágica, angelada, de estar con Diego allá y ahora vivir esto lo disfruto mucho. Es el momento de agradecer cuando nos pasan estas cosas tan lindas, pero el balance es positivo porque pudimos adaptarnos a la categoría y a las condiciones de entrenamiento, que no eran óptimas y ahora mejoraron”.

El técnico se refirió a un probable éxodo en el plantel

En la conferencia de prensa le preguntaron a Coleoni qué sentía cuando se nombra a varios de sus jugadores como refuerzos en otros equipos. “No tengo mucho conocimiento de eso, oficialmente no hay nada. Pero si pasa, me satisface ayudar a jugadores a crecer y a que les vaya bien”, respondió. l