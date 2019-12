El Campeonato Santiagueño 2019 tendrá su coronación en Sumampa

11/12/2019 - 03:05 Deportivo

El próximo fin de semana, 14 y 15 de diciembre, culmina la temporada activa del Campeonato Santiagueño de Rally. El último acto tendrá lugar en la sureña localidad de Sumampa, con la disputa de la sexta fecha del calendario. La ciudad, perteneciente al departamento Quebrachos y distante 236 kilómetros al sur de la capital santiagueña, será el escenario ideal para la apasionante definición.

Hay una gran expectativa por saber quiénes serán los campeones 2019. Se estima un gran número de inscriptos locales y de otras provincias. El evento será oportuno para homenajear ex pilotos, dirigentes y figuras del deporte motor.

Por ser fecha coronación la misma repartirá puntaje especial a los pilotos. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las categorías aún no ha definido a sus campeones, se espera que habrá definiciones muy reñidas que pueden dar sorpresa sobre el cierre de la competencia, ya que hay varios protagonistas que cuentan con posibilidades matemáticas de consagrarse.

Además, habrá un retorno que será novedad y de manera especial para esta carrera. Se podrá ver nuevamente en acción a los autos de la Clase A5, los Fiat 1100, que volverán a transitar los caminos de la serranía de Sumampa.

Esta competencia es organizada por la Asociación Santiagueña de Rally junto con la Municipalidad de Sumampa. La fiscalización está a cargo de la Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor.

Entre los pilotos que fueron parte del Rally Santiagueño, recibirán menciones especiales Marcos Vázquez, actual bicampeón de la Porsche Cup 3 de Alemania; Eduardo Peláez, José “Chelo” Chazarreta y Ricardo “Corcho” Collado que aún se encuentra en actividad.

El momento emotivo llegará cuando se mencionen los merecidos homenajes a pilotos que hoy ya no están, pero el recuerdo de su paso por este deporte es imborrable, como Ricardo Molinari, ex miembro de la ASR, gloria del karting y Rally Santiagueño, al igual que los dirigentes Miguel Saad, ex presidente de FRSDM, y Eduardo Faisal, ex presidente de la ASR.

Se ha instituido durante el desarrollo de este premio coronación de rally, un concurso de dibujos y pinturas denominado “El Rally, Sumampa y yo”, dirigido a niños de Nivel Primario y hasta los 14 años. Los trabajos deberán ser depositados en una urna ubicada en la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Sumampa.

La temática de los trabajos será el Rally Santiagueño en suelo sumampeño. El sorteo se realizará antes del podio de los ganadores del rally y estará a cargo del piloto internacional Marcos Vázquez, quien entregará remeras autografiadas de sus campeonatos. l