Quimsa defiende su invicto en el Ciudad

11/12/2019 - 03:07 Deportivo

Quimsa defenderá su invicto en el estadio Ciudad esta noche, cuando enfrente a Estudiantes de Concordia, por primera vez en la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

El equipo de Sebastián González, que viene de vencer a Platense (90 a 78) en calidad de visitante, intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva como local, tras las obtenidas ante Libertad (92 a 66), Olímpico (86 a 83) y Gimnasia (64 a 61).

La Fusión, con un récord de 6 triunfos y 2 caídas, jugará además con la chance de recuperar el liderazgo, en el caso de que San Lorenzo pierda frente a La Unión de Formosa, en el Cincuentenario.

Por su parte, Estudiantes viene de vencer a La Unión de Formosa (89 a 80) y se ubica en mitad de tabla, con 4 victorias y 4 derrotas.

Todo parece indicar que el entrenador Sebastián González contará con la totalidad del plantel, lo cual es de vital importancia no sólo de cara al juego de esta noche sino también al del próximo martes 17 ante Franca de Brasil, por la Basketball Champions League Americas (BCLA).

Esta situación le permitirá realizar una rotación larga para poder jugar con gran intensidad durante los 40 minutos.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 21, Instituto de Córdoba vs. Hispano Americano de Río Gallegos y Peñarol de Mar del Plata vs. Comunicaciones de Mercedes; 22, La Unión de Formosa vs. San Lorenzo (con Nicolás Aguirre). l