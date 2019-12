Gallardo: “Tenemos que buscarle la vuelta al partido con Central Córdoba”

11/12/2019 - 13:33 Deportivo

Tras confirmar que seguirá como DT de River durante el 2020, Marcelo Gallardo habló sobre el partido de este viernes: la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Todas las finales y los momentos son diferentes. La vamos a vivir como lo que es, una final de Copa Argentina. Es una copa que da muchísimas sorpresas. Intentaremos ganarla”, declaró el entrenador.

Y agregó: “Debemos ser pacientes, pero hay que evitar que te conviertan un gol. Porque si te convierten, sabemos el desgaste que significa. Nosotros tenemos que intentar buscarle la vuelta al partido. Consideramos que Central Córdoba se cierre atrás”.

El entrenador más exitoso en la historia del “Millonario” aseguró que espera poder abrir el partido y “ser efectivos”. “Somos el equipo que más jugó en el año. Tenemos que hacer un último esfuerzo”, remarcó.

Las dudas sobre los 11 titulares

“Nacho tiene el alta médica. Es una buena noticia para nosotros. Lo de Juanfer, lo lamentamos. Me hago ese reclamo, que no estaba para exigirlo más de lo que podía. Le pasó factura la inactividad que tuvo, cuando no viene con mucho ritmo de partido, la puede pasar mal”, aseguró.

Y cerró: “En el caso de Suárez, Matías viene soportando dolor. No le impedía hacer los esfuerzos, pero esta semana no se entrenó por un golpe. Veremos si está en la lista de concentrados”