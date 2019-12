Flor Vigna y “Nico” Occhiato: ¿Hay reconciliación?

11/12/2019 - 21:22 Pura Vida

La historia de amor, desencuentros, amistad y compañerismo que existe entre Flor Vigna y Nicolás Occhiato parece no tener fin.

Cuando las aguas se habían calmado y los rumores de una reconciliación habían cesado, fue el mismo Nico quien trajo nuevamente el tema al tapete.

Resulta que al conocerse que, tanto Vigna como Occhiato, se metieron en las semifinal del Bailando por un Sueño, el joven relevación hizo un descargo y agradeció a su ex novia por haberlo animado a ser lo que es hoy. El momento emotivo se robó la atención de todos, e incluso se especuló con una reconciliación a puertas cerradas. Sin embargo, horas más tarde, la panelista Karina Iavícoli contó que Flor y Mati Napp, con quien mantuvo un corto romance, están viéndose nuevamente a escondida.

Paso a paso

Nico Occhiato presentó en ShowMatch una performance sobre la búsqueda de los sueños y la perseverancia y, asombrando a todos, terminó reconociéndole a su ex, que estaba en el estudio, el haberlo impulsado en su carrera.

“El éxito se basa en insistir y en persistir y aunque te digan que no, seguir intentándolo y si vos sabés realmente que es lo tuyo, no bajar los brazos nunca. Y bueno, no sé si decirlo... Bueno, una de las personas que me enseñó eso fue Flor. Lo estaba pensando y dije que no lo iba a decir”, aseguró, mientras la bailarina lo miraba atenta y Tinelli destacaba el gesto de Nico.

“¿Cómo no lo vas a decir? Si te lo enseñó una exnovia hay que decirlo. Valorar ese gesto. Es importantísimo”, lo impulsó Marcelo.

“Nosotros arrancamos juntos en un reality y ahí no me iba bien. Cuando salimos de ahí yo quería seguir en esto, pero a veces uno no cree en sí mismo o no ve el potencial de uno y ella fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño, no bajar los brazos, seguir peleándola y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos”, rememoró el joven conductor, mientras Flor lo escuchaba con los ojos vidriosos y asentía con la cabeza.

“Cuando uno habla bien del otro por ahí la gente no entiende, pero nos acompañamos mucho y fue ella quien me metió en la cabeza que dé pelea por mis sueños. No se me pasaba por la cabeza porque no me animaba”, expresó Nicolás Occhiato. “Que esté pasando todo esto se lo quiero agradecer acá”, finalizó.

El silencio de Flor Vigna fue el que despertó las sospechas de una reconciliación.

“Flor está con Napp, se encuentran a escondidas”

La panelista de Los Ángeles de la Mañana, Karina Iavícoli contó que Flor y Mati Napp se ven a escondidas. La periodista de LAM aseguró que Flor y Mati estarían teniendo un affaire lejos de los medios.

El puntapié a su firme versión se lo dio el emotivo discurso de Occhiato, cuando le agradeció a Vigna en ShowMatch.

“Flor está con Napp, se encuentran a escondidas. Esa relación sigue... Ellos dijeron tantas cosas, me dijeron en la cara que no estaban saliendo y estaban saliendo”.

“Me parece que Nico le hizo un reconocimiento porque él tomó la decisión de cortar la pareja, ella sufrió un montón, y me parece que con sus palabras la ubica en otro lugar: le reconoce que fue una mujer que le hizo bien”, dijo Karina.

Sin embargo, Ángel de Brito puso en duda que el gesto de Nico haya sido genuino: “Pero se lo dice justo en las finales”.

Ante ese bocadillo, Iavícoli reveló: “¿Y dónde se lo va a decir? Ella está con Napp, se encuentran a escondidas. Esa relación sigue”.

Sorprendido con la afirmación de su compañera, el conductor le preguntó: “¡Pará! ¿Cómo? Ellos dijeron que estaban cada uno por su lado. ¿Mienten?”.

Y Karina sostuvo lo dicho: “Se encuentran y se ven”.