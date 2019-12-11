CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
13.00 SOMOS ARGENTINA
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 LA PEÑA DEL PELADO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 VIVIR SGO.
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 SANTIAGO TEATRAL
20.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. ESTUDIANTES
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.10 AVIONES: EQUIPO DE RESCATE
07.39 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
09.25 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN
11.13 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
13.43 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
15.28 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.26 SING STREET: ESTE ES TU MOMENTO
19.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
22.00 AMERICAN PIE 2
23.58 LONDRES BAJO FUEGO
01.50 EL HOMBRE DE CALIFORNIA
TNT
06.00 ESCÁNDALO AMERICANO
07.50 LA FAMILIA DEL FUTURO
09.28 HISTORIAS CRUZADAS
12.11 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
12.12 LA CRUDA VERDAD
13.59 XXX: ESTADO DE EMERGENCIA
15.59 CLICK: PERDIENDO EL CONTROL
18.01 RATATOUILLE
20.11 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019
20.13 FURIA DE TITANES 2
22.00 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE
00.46 ESCUADRÓN SUICIDA
02.56 TEMPORADA DE BRUJAS
04.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
CINECANAL
10.30 INFOMERCIAL
12.13 CHRISTMAS AT THE PALACE
13.49 MATILDA
15.35 LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS
17.54 EL DIABLO VISTE A LA MODA
19.59 EDDIE, EL ÁGUILA
22.00 AMOR A LA DERIVA
00.05 EL DICTADOR
01.35 COMO SI FUERA CIERTO
03.06 EL TESORO DEL AMAZONAS
04.45 TAN DISTINTO COMO YO
SPACE
05.32 JAIME MUNGUIA, CAMINO A LA CIMA
06.10 CANELO: VIGILA EL TRONO
06.21 JUGANDO SUCIO
08.25 LA RED
10.29 STALINGRADO
11.59 T34
14.38 MAREA ROJA
16.50 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE
18.36 EL FRANCOTIRADOR: LA ÚLTIMA MASACRE
20.25 S.W.A.T. BAJO ASEDIO
22.00 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
23.46 GLACIAR SANGRIENTO
01.36 DARKMAN: EL ROSTRO DE LA VENGANZA
03.14 CONFESIONES DE UN ASESINO
05.14 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES Nº 151 - LA BANDA)
*LOS DOS PAPAS, 22.35
*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40
*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)
*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)
*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)
CASA DEL
BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.
PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ Y LAS VOCES DEL CREPÚSCULO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS, TODOS LOS DOMINGOS A LAS 21. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2, DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+13AÑOS), 16:30
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (2D)
DRAMA (+13 AÑOS), 19:30 hs (cast) 21:40 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS), 17:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 19:30 hs (subt)
JUGANDO CON FUEGO (2D)
COMEDIA (ATP), 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 hs (cast)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP), 16:50 hs (Cast)
LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 19:00 hs (subt)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 21:30hs (subt)
LA REINA DE LA NIEVE (2D)
ANIMADA (ATP). 16:20 hs (cast) 18:15 hs (cast)
EL BUEN MENTIROSO (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS). 20:10 hs (Cast)
BODA SANGRIENTA (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS). 22:30 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
JUGANDO CON FUEGO ATP
CASTELLANO, 2D 20.20, 22. 40
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO, 2D 22.50
MALEFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO, 2D 20:10
LOS LOCOS ADDAMS ATP
CASTELLANO, 2D 18:20
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO, 2D 18.00
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO, 2D 18:30
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO, 2D 20.30
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO, 2D 22:30