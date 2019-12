CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de diciembre de 2019

11/12/2019 - 21:41 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR





TV PÚBLICA

13.00 SOMOS ARGENTINA

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 LA PEÑA DEL PELADO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SGO.

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 SANTIAGO TEATRAL

20.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. ESTUDIANTES





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.10 AVIONES: EQUIPO DE RESCATE

07.39 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

09.25 LAS AVENTURAS DE NAVIDAD DE BEETHOVEN

11.13 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

13.43 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

15.28 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.26 SING STREET: ESTE ES TU MOMENTO

19.28 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

22.00 AMERICAN PIE 2

23.58 LONDRES BAJO FUEGO

01.50 EL HOMBRE DE CALIFORNIA





TNT

06.00 ESCÁNDALO AMERICANO

07.50 LA FAMILIA DEL FUTURO

09.28 HISTORIAS CRUZADAS

12.11 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

12.12 LA CRUDA VERDAD

13.59 XXX: ESTADO DE EMERGENCIA

15.59 CLICK: PERDIENDO EL CONTROL

18.01 RATATOUILLE

20.11 LO MEJOR DE MISS UNIVERSO 2019

20.13 FURIA DE TITANES 2

22.00 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE

00.46 ESCUADRÓN SUICIDA

02.56 TEMPORADA DE BRUJAS

04.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE





CINECANAL

10.30 INFOMERCIAL

12.13 CHRISTMAS AT THE PALACE

13.49 MATILDA

15.35 LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS

17.54 EL DIABLO VISTE A LA MODA

19.59 EDDIE, EL ÁGUILA

22.00 AMOR A LA DERIVA

00.05 EL DICTADOR

01.35 COMO SI FUERA CIERTO

03.06 EL TESORO DEL AMAZONAS

04.45 TAN DISTINTO COMO YO





SPACE

05.32 JAIME MUNGUIA, CAMINO A LA CIMA

06.10 CANELO: VIGILA EL TRONO

06.21 JUGANDO SUCIO

08.25 LA RED

10.29 STALINGRADO

11.59 T34

14.38 MAREA ROJA

16.50 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE

18.36 EL FRANCOTIRADOR: LA ÚLTIMA MASACRE

20.25 S.W.A.T. BAJO ASEDIO

22.00 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

23.46 GLACIAR SANGRIENTO

01.36 DARKMAN: EL ROSTRO DE LA VENGANZA

03.14 CONFESIONES DE UN ASESINO

05.14 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES Nº 151 - LA BANDA)

*LOS DOS PAPAS, 22.35

*LA ODISEA DE LOS GILES, 17.30 (CAST. $100) 00.40

*DUMBO, 14.30, 19.30 (CAST. $80)

*EL PLAN DIVINO, 16.15 (ESP. INCAA $50)

*LAS BUENAS INTENCIONES, 21.15 (ESP. INCAA $50)

CASA DEL

BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 15, A LAS 20, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A FELIPE CORPOS. ACTUARÁ EDITH CORPOS.

PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, “EL RANCHO DEL FOLCLORE” CON LOS RAÍCES, EDITH CORPOS, MÓSOJ ÑAUPA, LOS CANTORES, RAMÓN ÁLVAREZ Y LAS VOCES DEL CREPÚSCULO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES REALIZA ENCUENTROS PARA COMPARTIR TANGOS Y MILONGAS, TODOS LOS DOMINGOS A LAS 21. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2, DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+13AÑOS), 16:30

ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (2D)

DRAMA (+13 AÑOS), 19:30 hs (cast) 21:40 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS), 17:00 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 19:30 hs (subt)

JUGANDO CON FUEGO (2D)

COMEDIA (ATP), 17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast) 22:10 hs (cast)





LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP), 16:50 hs (Cast)

LOS ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 19:00 hs (subt)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS), 21:30hs (subt)

LA REINA DE LA NIEVE (2D)

ANIMADA (ATP). 16:20 hs (cast) 18:15 hs (cast)

EL BUEN MENTIROSO (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS). 20:10 hs (Cast)

BODA SANGRIENTA (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS). 22:30 hs (subt)





HÍPER LIBERTAD

JUGANDO CON FUEGO ATP

CASTELLANO, 2D 20.20, 22. 40

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO, 2D 22.50

MALEFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO, 2D 20:10

LOS LOCOS ADDAMS ATP

CASTELLANO, 2D 18:20

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO, 2D 18.00

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO, 2D 18:30

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO, 2D 20.30

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO, 2D 22:30