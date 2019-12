Israel: se agudiza la crisis política, no lograron formar gobierno

12/12/2019 - 00:20 Mundo

El plazo para formar gobierno en Israel venció ayer y el país deberá ir a las urnas en marzo próximo, por tercera vez en 12 meses, una situación que profundiza la crisis política en el país y abre unas elecciones internas en el oficialismo en dos semanas.

Hace días que las principales fuerzas políticas del país habían reconocido que no lograron un acuerdo para formar una coalición mayoritaria en el parlamento y poder asumir el gobierno; pero, la expectativa era que el Congreso aprobara una ley que fije la fecha de las próximas elecciones para el 2 de marzo.

El atomizado parlamento israelí llegó a aprobar el proyecto de ley en una primera votación, pero no pudo concretar las dos votaciones siguientes, necesarias para enviar al gobierno en funciones de Benjamin Netanyahu para su promulgación.

Se trata de la segunda vez que las principales fuerzas políticas del país no logran formar gobierno después de unas elecciones que no dieron mayoría clara ni al partido de Netanyahu ni a la alianza encabezada por el ex jefe del ejército, Benny Gantz.