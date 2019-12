Pralong, ex jugador del Ferroviario: “A Central Córdoba lo veo con posibilidades”

12/12/2019 - 01:39 Deportivo

Dante Pralong, quien pasó por las filas de Central Córdoba en la década del 90, cuando Leopoldo Jacinto Luque dirigía al equipo ferroviario, vive en Mendoza. En esa provincia desarrolla, desde su trabajo en la Subsecretaría de Deportes de esta provincia, una actividad social a favor de los chicos en situación de calle.

Jugó el Nacional de 1978 en Patronato. Pero también dejó su sello, como defensor o volante, en Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima (disputó los viejos Nacionales de Primera A) y Deportivo Maipú (inaugurando el Nacional B en 1986)

En los tiempos que Pralong descolló en Central Córdoba tenía como compañeros, entre otros, a López, Leguizamón, Cánova, Bottaniz, Asili, Barraza, Juárez, Leiva, Alurralde y Omar Díaz, “una buena formación teníamos en esa época”, evocó.

¿Cómo ve la campaña actual que tiene Central Córdoba con Gustavo Coleoni al frente?

-Es excelente. Yo la he seguido a la campaña porque no me olvido de Central Córdoba. Sé que tiene un muy buen técnico, que ha logrado amalgamar ese equipo y lo que él pretende que se haga dentro de la cancha. A Central Córdoba lo veo con posibilidades. ¿Por qué no se le puede ganar a River?

En ese sentido, ¿qué le dicta su corazón?

-El corazón me dicta que gane Central Córdoba. Yo tengo experiencia en esto porque en el año 1982, con Independiente de Rivadavia jugamos en el Malvinas Argentinas una semifinal con River y jugamos muy bien. Nada es imposible hoy en día en el fútbol. Ojalá, Dios quiera, gane Central Córdoba.

¿Cómo evoca su paso por el Ferroviario?

- Ha sido un paso inolvidable. La atención de la gente de Santiago del Estero, tanto los hinchas como los dirigentes y compañeros. Fui recibido muy bien y pasé dos años espectaculares. Aparte de lo deportivo, lo humano fue esencial. La gente de Santiago del Estero es muy buena y yo la pondero en todos lados. Tuve dos años bastante buenos. En lo futbolístico nos fue muy bien. Tengo los mejores recuerdos de Santiago.

Usted fue de Deportivo Maipú a Central Córdoba. ¿Cómo se dio ese pase?

-Fue algo muy lindo. Cuando fui a Central Córdoba lo hice con una gran experiencia porque yo ya había jugado siete campeonatos nacionales y también tenía cuatro o cinco Nacional B. En ese momento contrataron a otros jugadores como Lito Bottaniz y a jugadores de experiencia con chicos del club. Acoplamos un buen equipo, hicimos una buena campaña.

Leopoldo Jacinto Luque, su DT, ¿daba directivas en particular o era tradicional en la forma de dirigir al equipo?

-El Leopoldo era muy “menotista” (César Luis Menotti, ex DT de la Selección Argentina). El Leopoldo era un tipo que le gustaba que la gente jugara al fútbol, se divirtiera dentro de la cancha y que diera lo mejor de sí en cada partido. El jugador santiagueño tiene muy buena técnica.

¿Hay semejanzas entre aquél equipo “menotista” de Luque con el actual de Coleoni?

-Hay un parecido porque Central Córdoba juega muy bien del mediocampo en adelante y marca muy bien atrás. Algo de eso hacíamos nosotros también. Los dos son distintos, pero a nivel equipo son muy parecidos.

Un trabajo social clave para sacar a los niños de la calle

¿Qué lo llevó a formar una escuela de fútbol a través de la cual ayuda a los niños en situación de calle?

Con ex jugadores y técnicos recibidos trabajamos para el gobierno de Mendoza, particularmente en la Secretaría de Deportes de la Provincia. Hacemos trabajos sociales en lugares carecientes. Vamos a las casas de los chicos, los entrenamos, les hablamos de todo y compartimos con ellos una merienda. Queremos que la mayoría de los pibes vean otras cosas de lo que es la vida. Tratamos de que vean otras cosas y si es con el fútbol mejor que se puedan salvar.