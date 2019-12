Insólito: descubrió que su pareja le era infiel gracias a un dispositivo que marca el ritmo cardiaco

12/12/2019 - 10:32 Mundo Web

Una increíble historia de infidelidad fue viralizada a través de las redes sociales por una periodista. El hecho sucedió cuando el antiguo novio (cuyo nombre no reveló) le regaló un rastreador de ejercicios en Navidad para que coincidiera con él, que ya tenía. A partir de esto, y a través de la aplicación “Fitbit”, la pareja podría monitorear sus niveles de actividad física, y ritmo cardíaco.

Fue entonces que un día la corresponsal de 39 años notó un aumento inesperado y repentino en el ritmo cardíaco y actividad física de su novio a las 4 de la mañana y descubrió así que la estaba engañando.

“Una vez un exnovio me consiguió un Fitbit para Navidad. Me encantó. Nos sincronizamos, nos motivamos el uno al otro... no lo odiamos hasta que él desapareció a las 4 am y sus niveles de actividad física aumentaron en la aplicación. Desearía que la historia no fuera real”, twitteó Jane.

Rápidamente la historia se difundió, superando los 420.000 “me gusta”, y generando todo tipo de respuestas en Twitter. Hay quienes sostienen que el ritmo cardíaco podría haber aumentado por alguna otra situación, y también comentarios que cuentan anécdotas similares.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0