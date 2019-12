Macroffice FC ya es un abonado a los grandes festejos

12/12/2019 - 21:51 Amateur

Era más que entendible la alegría de Macroffice FC. Los rojiblancos se consagraron bicampeones en la presenta temporada y desataron toda la locura el pasado fin de semana en la cancha de Unión Santiago.

Después de empatar 1 a 1 con Casa Maud de Clodomira, Macroffice se hizo fuerte en los penales (ganó por 5 a 4) y se quedó con el título de campeón en Primera División de la categoría C31, en la Liga Federal.

Cabe recordar que los “tecnológicos” vienen de tener su primera alegría del año cuando se quedaron también con el título en el Torneo Apertura y cumpliendo una brillante labor.

El sábado pasado reafirmaron su buen momento y después de un intenso partido con Casa Maud pudieron gritar campeón en la definición desde los 12 pasos.

Otro de los equipos que tuvo una jornada a puro festejo fue Nuevo Beltrán que venció en la final de la categoría C38 a Loreto.

Yendo a lo que será la actividad para este fin de semana, la Liga Federal programó más emociones para mañana con partidos que definirán a los otros campeones de la presente temporada.

La programación contempla los siguientes partidos: en Luz y Fuerza 1: Amigos por Siempre FC vs. Agricultores FC (final Copa Estímulo de Bronce en C31) y Julito Repuestos FC vs. Reina Victoria FC (final de la Copa Estímulo de Ooro en la C43). En Luz y Fuerza 2: José Ignacio FC vs. El Desafío FC (final Copa de Plata en la C38) y Deportivo Rec FC vs. Palermo FC (por tercer y cuarto puesto de Copa de Oro en C43). En Los Halcones 1: Roque y Amigos FC vs. La Saavedra FC (final Copa de Plata en la C43). En Los Halcones 2: Los Lamentos FC vs. Excursionistas FC (por el tercer y cuarto puesto de la Copa de Bronce en la C31) y Los Amigos FC vs. Posnet Santiago FC (por tercer y cuarto puesto de la Copa de Bronce en la C38). En Los Halcones 3: Tapiales Las Gemelas FC vs. Los Amigos FC (final de la Copa de Plata en la C31) y Pasaje San Esteban FC vs. 100% Bandeños FC (final Copa de Bronce en la C43). l