FÚNEBRES | 13 de diciembre de 2019

12/12/2019 - 22:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

María Lidia Aurelia Pinto Bruchmann

Julián Avelino Castillo (V. de la Barranca)

Marciano More (El Simbolar)

Lucas del Valle Cuello

Lucrecia del Valle Herrera (Clodomira)

Pedro Pérez (Frías)

José Ramón Gutiérrez (La Banda)

María Angélica Córdoba (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CUELLO, LUCAS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su madre Rosa, sus hermanos Liliana, Miriam, Claudia, Sandra y Matías, sus hijos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Sociales Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Propietarios y Personal de Optica Molinari participan con dolor el fallecimiento de Carlos Elias.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Roberto y Alicia Molinari participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Fernando Giribaldi y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, participan y acompañan a su familia, rogando oraciones en la querida memoria de Pirata.

ELÍAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Willi Ávido y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Salmo: 126.5. "Los que siembran entre lágrimas, con alegría cosecharán". Avendaño, Miryam: Su hija Rosa, sus nietos Luis, Jimena e Ignacio; sus bisnietos: Benjamin, Constanza, Felipe e Miranda Lucia, participan con dolor la partida hacia la Casa del Padre de mi hermano del alma dela vida, del corazón. Acompañamos y abrazamos a su familia.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Mas allá del sol, mas allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, mas allá del sol": Su ahijado Sosa, Ignacio Javier, hasta pronto padrino, que siempre te decia Tío, Siempre estuviste en todo momento de mi vida. Desde que nací y hoy me duele muchísimo tu partida. Siempre te voy a recordar así, con una sonrisa que alebrabas a todos, infinitamente agradecido con vos, mil gracias, hasta pronto Tío. Que descanses en Paz y acompaño y abrazo a tu flia.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Te voy a extrañar muchisimo. Con vos se va la mitad de mi vidas. Cristina.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Diana y Eduardo Palliotto, participan su fallecimiento y acompañan a Cristina, en este doloroso momento.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Rosy Palavecino y Carlos Gómez Galizzi y flia., despiden al amigo Eugenio y acompañan a Cristina en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sandra Carabajal y flia., Jorge Luis Carabajal y flia., Silvina Carabajal y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Graciela y Jorge Feijóo acompañan a su amiga Cristina y a su familia en este momento de dolor.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Elena Larrosa de Acosta y flia. participan su fallecimiento.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. José Larrosa y familia participan su fallecimiento.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. El grupo de investigación de Computación Móvil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento del ingeniero investigador Eugenio Ledesma, quien colaboró con la formación de este grupo desde sus inicios. Acompañan a sus seres queridos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sus colegas investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, Susana Herrera, Rosa Palavecino, María Inés Morales, Pablo Najar, Marilena Maldonado, Federico Rosenzvaig, Paola Budán y Sergio Rocabado, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

LEDESMA, FAUSTINO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Susana Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Tu cuñada Perly Cuevas, su esposo Luis Sokolic e hijos Virginia y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimieento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Carlos Ibáñez, Nancy Ibáñez, Fanny Ibáñez de Buffa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Ricardo Gerez, su esposa Yolanda Jugo, sus hijos Guillermo, Carlos, Daniel y Santiago, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. ¡Juancito! Vivirás entre nosotros como has edificado tu vida de docente, compañero y amigo. La Asociación Civil, Centro Santiagueño de Jubilados Franciscanos participa con profundo dolor y pesar el fallecimiento del vicepresidente de dicha institución. Acompaña a su familia ante tan irreparable pérdida.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. María Angélica Maza y Belén Alegre, participan su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a Nancy, Adrián, Brenda y demás familiares en este momento de dolor.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Graciela del Valle Sosa e hijos y distintas promociones de primaria del turno tarde del Colegio San Francisco de Asís participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esta dolorosa pérdida.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. La Ex Directora de las Escuelas N' 714 de Cartavio, Dpto. Figueroa, y 762 ( ex 40 ) de la Ciudad Capital, Doña Lidia Queirolo de José, participa con enorme pesar la desaparición física de Juan, el maestro que se desempeñara con tanta capacidad en este establecimiento. Todo lo bueno que sembraste vivirá por siempre en tus ex alumnos que te admiraron y respetaron. La Escuela 714 de Cardaño, te despide tambian con su ex alumano en nombre de ella y de las comunidades de tus afectos; Colonia San Juan, Minerva Cartavio y el querido " El Crucar ". Descansa en Paz. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Sus amigos Carlos Daniel Juan, Sonia José de Juan e hijitos Amira y Samir Juan, despiden con profundo dolor a quien fuera Maestro de Carlitos y amiga entrañable de la familia de Sonia. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. El Personal del Laboratorio de Bacteriología del Hospital Regional, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Nancy. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMAN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Enrique Agustín Alcaide y Sara Pinto Villegas junto a sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y José Luis Silvetti, despiden con inmenso cariño a Marilí y acompañan a Puni y su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMAN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Héctor Edmundo Retondo, Luisa Hallak, sus hijos Pablo Gabriel, Constanza, Marta Elena y Mariana Retondo participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Marilí y acompañan a su hijo y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMAN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Leonor, Marta Elena y Lidia Sofía Hallak, Carla Verónica Romano de Alvarado, Javier Alvarado, Ernestina y Lidia Alvarado, y Juan Emilio Romano Hallak participan el fallecimiento de la querida Marilí y acompañan a su familia en tan tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMAN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Félix Carlos Acuña, sus hijos: Lourdes, Félix y Gabriel participan con dolor el fallecimiento y acompañan a sus hermanos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMAN, MARÍA LIDIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Josefina Acuña, sus hijos: Ramiro y Verónica y sus nietos: Félix y Baltazar participan con dolor el fallecimiento de Marilí y acompañan a su hijo, hermanos y sobrinos en este triste momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Su hijo:Juan Pablo Navelino Pinto, part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Privado Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, Jorge y María José y Mariano Gubaira y nietos, part. el fallecimiento de la querida Marilin y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Silvia Abalovich y sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina y Marcos y Juan Ferreira Lesyé e hijos pol. Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Juan Carlos Alcorta y Lastenia Medrano participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Marilí.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Antenor Álvarez, participa su fallecimiento, acompaña a la familia en su dolor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina Falappa, Marcelo y Maria José Montenegro y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida Marily. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Edmundo A. Lescano y Silvia Gómez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos; María Laura y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marta Danela y familia la despiden con gran tristeza y acompañan en su dolor a Juan Pablo, Chacho y Malena. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Graciela y Jorge Feijóo junto a sus hijos participan el fallecimiento de la querida Marilí y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Su amiga de toda la vida María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante la triste pérdida de la querida Marilí. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Cristina Ovejero y sus hijas Magdalena y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari, sus hijos Ricardo, Maria Luisa, Maria Mercedes y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan sinceramente a su hijo Juan, sus hnos. Chacho y Malena, Rogamos por su feliz resurreccion.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Tomás Lucio y Ester Abalos de Lucio, participan su fallecimiento y desean consuelo a sus familiares.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dra. Clara López Pascuali de Araya y sus hijos María Paula Araya, Enrique Araya, María del Rocío Araya y sus respectivas flias., la despiden con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, participan con mucha tristeza y elevan oraciones por el descanso en paz de la queridla Marilí.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Mercedes Beltrán, sus hijos Josefina, Diego e Hilaria Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Luisa Arredondo, sus hijos Pedro, Juan Manuel, Lucía y Pablo Olivera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sara Arce de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena participan su fallecimiento con dolor. Un abrazo a su hijo y a su hermano.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Su amiga Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz sus hijos Jerónimo y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marta Inés Meossi, sus hijos Roberto y Gonzalo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Nelva Atia Gallardo de Ahuad (a), junto a sus hijos: Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciana, y respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Tano Campitelli y familia, parrticipan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida Marilí y acompañan a su hijo y demás familiares con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano y Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesye y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan el fallecimiento de la querida y entrañable Marili y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Graciela Goñi de Zerda y familia, participan con dolor su fallecimiento. Descansa en la paz del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Teresita Beltran de Leoni, sus hijos Matesi, Carlos, Raul, Gabriela y sus respectivass familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martin, Javier, José Maria y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul y sus hijos Carolina y Santiago Mac Gaul participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José, Fernando y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé participan el fallecimiento de la querida Marili y acompañan a toda su familia en tan doloros momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Jorge Salomón, Elsa Colomer, hijos y nietos, participan el fallecimiento de Marilí con mucho dolor y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini, Nicolás Habra Fernández y Lisardo Rodríguez, despiden con profundo pesar su partida y acompañan a su flia. en el dolor. Descansa en paz Amiga.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Tu primo Ramón Meossi, Sara Liendo y sus hijos Sebastián Adolfo y Virginia María Meossi, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marilí. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Maria I. Z. de Meneghini, sus hijos Javier y Natalia, Carolina y Joaquin, Agustin, Federico y Magdalena, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su familia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Que dios te tenga en la glira por toda la eternidad " Alberto E. Paz, su sra. Marta D. Demasi, sus hijos Alonso Exequiel, Lorena Maria, Leandro Esteban y sus respectivas flias., participan con inmenso pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria y rogamos por la resignación cristiana de toda la flia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Maria Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia acompañan a su hijo Juan Pablo,a sus hermanos y flia. en este momento de profunda tristeza. Que Dios les de consuelo.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Delcia Mujica, sus hijas Luciana, Natalia y Delcia Ramos Taboada y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Eduardo Christensen, su esposa Pili Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo, participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Marilí, ruegan oraciones por su descanso eterno y por la paz de su familia Pinto Bruchmann.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marilí Isorni, junto a sus hijos Luciana, Maria y Caudia Saber Yernos Nicolas Galindez y Diego Vittar y sus nietos, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Marilí. Ruegan a Dios por su paz eterna y por la resiganción de su flia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Rosa Ines Monti, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este dificil momento. Ruego oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA DRA. (MARILÍ)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La promoción 1963 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, despide a nuestra querida Amiga y compañera con profundo dolor. Que el Señor te cubra con su manto y te de el descansso eterno. Elevamos oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Malesi Leoni, su esposo Greg Lang, sus hijos María, Brad, Magdalena y familia participan con dolor su fallecimiento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo y Rosario de la LLama, Mariana y Juan Masjoan, Paula y Juan Castro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana con sus respectivas familias despiden a la querida Marilí y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Constantino Sogga, Marina Fernandez y sus hijos Lucca, Bianca y Allegra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Zulema Elisa Abalos Gorostiaga participa con gran pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Ing. Luis Adolfo Palmeyro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Juan Domingo (Chacho) Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Angela y Micaela con sus respectivas flias, despiden con mucha tristeza a la querida Marilí y acompañan a todos sus familiares en estos dificiloes momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sus amigos Norah Carabajal Loza, José Manuel Cáceres, sus hijos Maria Mercedes y José Manuel con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan Pablo a sus hermanos y demás familiares. Rogamos por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Alejandro Pernigotti, María Isabel Rebullida y sus hijos Alejandro y Pamela, María Victoria y Carlos, Nicolás, Facundo y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Carolina Raab, con gran tristeza despido a mi Amiga Marily y acompaño en su dolor a toda su familia. Ruego oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Saludamos con dolor a su amigo y colega Chacho y a toda su familia. Dr. Scaglione Carlos y Dra. Susana de Scaglione y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Raúl Ábalos Gorostiaga y Sra. Diana Lia Dhers, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Eugenia Navelino, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín y Eugenia, Valentín y Carla, Agustín y Soledad y Martín y María Arce, sus nietos Máximo, Rocío, Sofía, Lucía, Elena e Isabella Arce participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y elevan una oración en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Benjamín Adolfo Arce, su esposa Eugenia Zaín Boix, sus hijas Sofía y Elena participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Marili.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Frasquita Martilotti, sus hijos Alejandrina, Dolores y Rodrigo Posse, hijos politicos y nietos despiden con cariño a esta buena Amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Julio Bridour y su esposa Martha Gimenez Carol y sus hijos con sus respectivas familias, participan su fallecimiento, pedimos oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Guillermo Avendaño, Graciala Viaña y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Guillermo Avendaño, Graciala Viaña y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Miguel A. Pernigotti, su esposa Susana Abate y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Rene Trouvé, Mercedes Santillan y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Susana Victoria Di Doménico, sus hijos Luciana, Lucrecia, Romina y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Señor recibela en tus brazos " Marta Maria y Claudio Inserra Espeche y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. ´Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Josefina Curi, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marily y ruega al altisimo la tenga en el lugar de los elegidos.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilín) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sus amigas Alicia Allub y flia., Maria Esperanza Lopez Guzman y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Alberto Tiberti, Liliana Olmedo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mario Antonio Aliaga y María Cristina Atterbury participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La Cofradía del Amo Jesús del Convento de Santo Domingo participa con dolor el fallecimiento de su socia Sra. M. Pinto Bruchmann y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas Marta, María, Paula, Florencia, sus nietos Mili, Fausti, Tito, Lulú y Matilda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Paco Nassif y Marta Juárez Villegas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Carlos José Meossi y Marta Amalia Habra; sus hijos Belén, Carolina y Carlos y sus respectivas familias, participan con mucha pena el fallecimiento de Marilí y abrazan con cariño a Juan Pablo en este triste momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo participan su fallecimiento y acompañan en su dolor al querido Chacho. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mónica Gómez Paz, sus hijos María, Agustina, Juan Manuel, Josefina y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Puni, Malena, Chacho e Inés.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Alberto Matach, María Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo, Ernesto, María Fernanda, Sebastián y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a la familia. Elevan oraciones en memoria de Marilí.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro despiden con mucha tristeza a la querida Marilí y acompañan con cariño a Puni y familia.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Tu sobrino Gustavo Daniel Taboada, sobrinos nietos Pilar, Francisco e Ignacio Taboada Cornide, participan con dolor su partida. Tia Paca querida viviras en nuestras mentes y corazones. Elevamos plegarias en tu nombre. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Enrique y Marty Zurita, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Zule y elevamos oraciones en su memoria.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Ángel y Norma Japaze despiden con pesar a la querida amiga y vecina de siempre acompañan en el dolor a Lita y toda su familia. Descansa en paz querida Paca.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Querida familia que Dios alivie su dolor, los guie y los ilumine. Recibe Señor en tus brazos a Cristian y dale el descanso eterno. Gladys Flinne, Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento.

TEALDI, CRISTIAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Raúl A. Tuma, su esposa Beatriz Argañaraz, sus hijos Guillermina, Jorgelina, Agustín y Yamile participan con profundo dolor y acompañan a la familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, SEGUNDO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/14|. Padre Nuestro que estás en el cielo, en tu nuevo aniversario, estaremos reunidos para pedir al Altísimo que tu morada siempre esté rodeada del más bello y dulce coro de ángeles junto a tus padres y hermanos. Siempre en nuestras vidas. Fuiste, sos y serás un ejemplo para nosotros. Su esposa Argentina, hijos Pocha, Chavela, Carli, Wado, Riqui y Walter, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos nos encontraremos hoy en la Iglesia Catedral para recordarte en la misa de las 20:30hs

PETTINICCHI, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/15|. Rolando, hoy hace cuatro años de tu desaparición física, es una realidad. Pero toda la familia te recuerda a diario como si estuvieras presente, no te olvidaremos nunca, en especial quien te quiso de verdad. Mi vida es triste, hubiese querido tenerte hasta que Dios nos lleve juntos pero Dios lo dispuso así. Su esposa, sus hijos, nietos, bisnietos y Elmina invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano. La familia agradece las oraciones en su memoria.

TOLOZA, JOSÉ BERTUCCI (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Sus hermanos Leticia, Armando, Julio, Luis, Hugo y sus respectivas familias lo recuerdan al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento en la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

TOLOZA, JOSÉ BERTUCCI (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Sara y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse el primer aniversario de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Su esposa Ester Ferreyra, sus hijos Claudia, Gabriela, Miguel y Ariel, hijos políticos Luis y Mabel, nietos Mauricio, Micaela, Victoria, Valentina, Maitena, Lorenzo y Johan y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Guatemala s/nº Bº Río Dulce, La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RODRÍGUEZ DE HERRERA, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. "Aunque ya no estas entre nosotros queremos que sepas que por siempre te recordaremos". Sus hijos Cruz, René, Ramona y Mercedes, sus hijos políticos: Rosa, Mary, César, Pedro y sus respectivas familias, invitan a la misa al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, en la Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda a las 20:30 hs el día 13/12/19.

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

CASTILLO, JULIÁN AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Su esposa Blanca Herrera, sus hijos Daniel, Gabriel, Silvina, Leila, Julian,, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

CÓRDOBA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sus hijos Walter, Marta, Marcelo, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Local. hs. 11.30. Casa de duelo A. Herrera 485. S.V. Servicio Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA, LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sus hijas Rita, Mariana, su hermano José, sus sobrinos Moni, Amadeo, Anto, Porfi, Mary, Andrea, Andres y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S.V) Clodomira - CARUSO CIA. DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA, LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Personal Directivo, docente y administrativo de la Esc. N° 754 Dr. Jose Maria Ramos Mejia de Clodomira participan con gran dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Rita Rojas y que sus restos seran inhumados en Clodomira.

HERRERA, LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Felices los amigos que lloran, porque si tienen amistad nunca llorarán solos". Sus vecinos del barrio Eva Perón de Clodomira. Jorge Soria y flia. prticipan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

MORE, MARCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su esposa María Gómez, sus hijos Margarita, Manuel, Humberto, Cristina, María Rosa, Mercedes, Blanca, Genoveva, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Colonia El Simbolar. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Su esposa e hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín (Frías).

PÉREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros nos dé el valor de soportar tu ausencia". Su hermana Norma, su cuñado Antonio Malap, su sobrino Martín Malap y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su prima Miriam Albarracín, Hugo, Ariana y Matías Almaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Marta y Yula, su sobrinos Mery y Gabriel y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso en paz. Frías.

PÉREZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su prima Miriam Albarracín, Hugo, Ariana y Matías Almaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Su prima Marta y Yula, su sobrinos Mery y Gabriel y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso en paz. Frías.

PÉREZ PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. "Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros nos dé el valor de soportar tu ausencia" Su hermana Norma, su cuñado Antonio Malap, su sobrino Martín Malap y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RUIZ VILLAGRA, ELÍAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria y que Dios le dé fortaleza a su familia.

RUIZ VILLAGRA, ELÍAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Dirigentes, delegados, clubes y jugadores nucleados en la Asociación de Futbolistas Amateurs de Fernández participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo, dirigente y colaborador Juan Ruiz y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RUIZ VILLAGRA, ELÍAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria y que Dios le dé fortaleza a su familia.

TOLOZA, JOSÉ BERTUCCI (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Sus sobrinos César, Luisa, Lilia, Nancy, Mabel y su cuñada Simona lo recuerdan con mucho amor y cariño, al cumplirse el primer aniversario de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

TOLOZA, JOSÉ BERTUCCI (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Su esposa Bernarda, sus hijos Mabel y Marina, su hijo político y nietos invitan al responso que se oficiará en el panteón familiar del cementerio San José, Dpto. Loreto hoy a las 9, al cumplirse el primer aniversario de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.