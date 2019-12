La 11ª fecha del torneo de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías se jugará hoy y mañana

12/12/2019 - 23:02 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad” se disputará la 11ª fecha del certamen denominado Eliseo Cardozo. Esta competencia tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Hoy la cita dará inicio a las 21.30 con los choques de Los Amigos vs. Los Canarios y Panificadora La Suecia vs. Panificadora La Deseada (último campeón, en la foto).

Mañana, las acciones se reanudarán desde las 17. Allí se enfrentarán Los Ferroviarios vs. Los Veteranos; Aoma vs. F6 Multiespacio; Deportivo Choya vs. Veteranos de Icaño y Atlético Quirós vs. La Casa del Plomero. Se recuerda que en la cima y con 23 unidades se ubican Los Veteranos y Aoma.l