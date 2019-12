Coleoni minimizó la ausencia del jugador desvinculado

13/12/2019 - 06:39 Deportivo

A poco de su arribo a Mendoza, en donde hoy definirá con River por la Copa Argentina, el técnico de Central Córdoba se refirió al cimbronazo que produjo Facundo Melivilo al decidir alejarse del club. En declaraciones a los medios, entre ellos EL LIBERAL, habló también sobre Marcelo Gallardo.

¿Afecta al plantel la salida de Facundo Melivilo?

No, en absoluto. Facundo estaba con una molestia en el isquio y no estaba dentro de los 11. Lo citamos igual, pero no era titular. No habló conmigo. Solo me mandó un mensaje diciendo que no iba a viajar y yo lo vinculé con que se amargó con la lesión. Es un problemita que lo tiene que resolver él con los dirigentes. No me molestó que no lo haya hablado conmigo. El club está atravesando por un momento histórico y tenemos muchas ganas de ganar el partido.

¿Qué darías por ganar esta final?

No sé, he dado muchas cosas por jugar al fútbol. Soy un tipo agradecido y no puedo pedir más. No pongo promesas, no pongo nada. Lo que Dios me ha dado es increíble y la vida me está regalando este momento. Fue hermoso volver a verlo a Diego Maradona el fin de semana pasado y mostrarle una foto cuando jugamos juntos. Ahora, enfrentar a Gallardo, con todo lo que significa River, es maravilloso, no doy nada sino que agradezco nomás. Cuando a uno le va bien es lo correcto agradecer a la gente que te ha ayudado en los momentos difíciles de la vida.

¿Qué te parecen las cualidades que destacas de Marcelo Gallardo?

Marcelo tiene muchas cualidades. Cuando nosotros, los entrenadores, hacemos correr a los que juegan bien se hace difícil un equipo. Él tiene la virtud de hacer correr y de hacer sentir amateur a un jugador de fútbol profesional en recuperar una pelota, en un resultado, en pedir una pelota, en atacar espacio. La incidencia de él es muy buena.

¿Cómo está viviendo el Club Central Córdoba este momento?

Estamos viviendo este sueño que creo que es merecido porque hicimos una gran Copa Argentina. Ganamos todos los partidos en el juego, sin los penales, y el equipo demuestra madurez. Es un partido para disfrutarlo.