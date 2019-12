Facundo Melivilo y su polémica salida de Central: “Cuando las cosas no son de frente, duelen”

13/12/2019 - 13:41 Deportivo

Luego de haberse conocido ayer la sorprendente noticia del alejamiento de Facundo Melivilo de Central Córdoba, a horas de la final de la Copa Argentina ante River Plate, el futbolista habló por primera vez y se animó a aclarar los motivos de su decisión.

"Me dolió mucho no ser tenido en cuenta porque era el partido más importante de mi vida. Cuando las cosas no son de frente, no me van", dijo en el programa Sportia, de TyC Sports.

Melivilo, dijo que se encuentra en perfectas condiciones físicas y que no es cierto el rumor que indica que quedó al margen del plantel por una lesión. "A mí me dijeron que iba a jugar, que me prepare. Me lo había ganado. Y después no me pusieron y dicen que yo me lesiono. Duele, duele mucho".



Consultado respecto a qué le dijo el presidente del club al conocer su polémica salida cuando aún le quedaban seis meses de contrato, resumió: "Lo vio muy bien. Llegamos a un acuerdo y no fue más que eso. Volví a mi casa. No hubo polémicas. El miércoles me despedí de mis compañeros".

A pesar de que su salida causó sorpresa en el club, el futbolista aseguró que todo se dio con mucha calma: "Dije basta y se lo transmití a los dirigentes. Yo en Central la pasé muy bien, me tocó ascender. El técnico siempre me tuvo en cuenta y cuando me tocó alternar y ser suplente, lo respeté".

"Se terminó mi etapa en Central Córdoba, pero siempre voy a estar agradecido", finalizó.