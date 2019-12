Lizy será la conductora de los Premios Martín Fierro Digitales

13/12/2019 - 21:19 Pura Vida

El próximo sábado 21 será la entrega de los Premios Martín Fierro Digitales 2019, en el Hipódromo de Palermo, y en las últimas horas se conoció el nombre de quien estará al frente de la conducción. La noticia no sólo sorprendió al público, sino también a la propia protagonista de esta historia, que aseguró que jamás se hubiera esperado una propuesta de esta magnitud.

Se trata de Lizy Tagliani, quien supo ganarse el corazón de la mayoría de los argentinos, con productores incluidos, y por eso hoy vive este presente soñado.

La conductora, a días del evento, contó cómo se siente y cómo se prepara para tan ansiada noche.

“El ofrecimiento me llegó a través de Federico Levrino -productor del programa de Lizy-, a quien llamó Luis Ventura para comentarle que me ofrecía conducir los Martín Fierro. Él estaba muy contento porque decía que era una gran oportunidad para mí y me transmitió toda esa alegría y esa emoción”, afirmó Lizy, en diálogo exclusivo con Teleshow.

“La propuesta me emocionó y me sorprendió muchísimo; me puso muy feliz que me tengan en cuenta para un evento tan importante”, sostuvo la conductora que aseguró que intentará ir a la premiación junto a su novio, Leo Alturria, aunque todavía no lo tiene confirmado ya que recién se enteró de que había sido la elegida: “Me encantaría que Leo me pudiera acompañar porque me llena de energía”, agregó.

Soñado

Tagliani señaló que sus expectativas en cuanto a la noche de entrega del premio son de “entretener a la gente, hacerlo de la mejor manera posible, dinámica y divertida”, así como busca que “tenga buena repercusión” el día posterior.

Ante las cábalas, Lizy se mostró reacia aunque aseguró: “La Floppy me llena el lugar donde me cambio de estampitas, virgencitas, fotos de mi mamá, velitas, casi como un santuario. Si bien no soy cabulera ni le doy tanta importancia, cuando ella no me hace todas esas cosas siento que algo va a pasar”, señala entre risas. Y asegura que irá con su asistente: “Como siempre, el dúo dinámico, Floppy y yo a todos lados”.

A Lizy no le da vértigo la cantidad de personas asistentes en el lugar. Por el contrario, asegura “que sea con público presente es lo que más me gusta, me encanta, me siento muy cómoda trabajando cuando hay mucha gente”. Y aunque afirma que todavía no tiene pensado el look que usará en el evento, “me gustaría que haya cambios de vestuario”.

En junio de este año, Lizy ganó el premio Martín Fierro por su trabajo en el programa “Cortá por Lozano”. Su discursó conmovió a todos cuando señaló: “Cuando veo tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera saben pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen”.l