Fede Bal y Lourdes Sánchez: el beso que despertó sorpresas, enojos y recreación insólita

13/12/2019 - 21:35 Pura Vida

Cuando todos se jugaban al “todo o nada” en la semifinal del Bailando por un Sueño, Federico Bal y Lourdes Sánchez optaron por ir a fondo y lanzar su última carta... y no tuvieron mejor idea de darse un fogoso beso, con lengua incluida.

Fue en la primera coreografía de la noche y la jugadísima estrategia despertó la ira de la pareja de la bailarina, quien visiblemente enojado, no sólo rechazó lo que hicieron, sino que además no aceptó las disculpas del compañero de baile de Lourdes.

Marcelo Tinelli y todos los integrantes del jurado quedaron sorprendidos por la jugadísma escena, a punto tal que no supieron cómo reaccionar e inmediatamente quisieron saber qué pensaba el “Chato” Prada de la situación vivida.

Paso a paso

Tras la presentación de la coreografía, llegó el momento de la puntuación, y “Pampita” redobló la apuesta.

La ahora esposa de Roberto Moritán pidió si podía ver el beso en cámara lenta. “¿Se ensayó este beso también o no? La vez pasada no habían ensayado, pero éste fue más largo”, dijo con total picardía ante el asombro de todos.

“Estaba todo saliendo tan mal, no abría la pantalla, llegamos ahí y ¡¡estabas vos en el medio!! Yo en mi cabeza dije ahora le doy un beso y la rompo, en el beso por lo menos le doy con una frutillita”, intentó justificar Fede.

“Que se acuerden del beso por lo menos, a mí me pasó lo mismo, te juro”, agregó Lourdes, en sintonía con su compañero.

Este intercambio de visiones, obligó a Tinelli a intervenir en la conversación, de una manera más jugada: “¿El señor Prada aprueba este beso?”, consultó el conductor.

Y la respuesta fue la esperada por todos: “No”.

“¿No en qué nivel de no? ¿No con letras mayúsculas, una minúscula, una negrita, no sé, qué tipo de letra?”, insistió el conductor.

“Mayúscula negrita”, sentenció Prada, visiblemente molesto.

“¿Usted sabía que iba a ser así?”, le preguntó entonces el candidato a presidente de San Lorenzo.

“No”, destacó el Chato.

“Es que nosotros tampoco, no lo ensayamos, salió”, intentó justificarse Lourdes.

“Cuando bailamos no hay que medirse, si vas a medias no vayas. Si tengo que pedir disculpas no tengo problemas, voy al control, le doy la mano”, propuso Fede, pero el “Chato” lo rechazó en forma contundente.

“No hace falta, que se quede en la pista”, lanzó.

“No lo vio nadie, no se preocupen”, les dijo “Pampita” entre risas. “Hay que darlo todo, además en personaje todo vale”, los justificó.

Finalmente, la estrategia no dio grandes resultados, ya que al término del programa, por decisión del público, los primeros finalistas resultaron Flor Vigna y Facundo Massei.

Los besos siguieron

Unas horas después de la presentación, Fede estuvo en Los Ángeles de la Mañana, donde los panelistas se refirieron al fogoso beso.

Fue entonces cuando le consultaron si le gustaba Lourdes Sánchez. A eso, Fede respondió que le parece una mujer bellísima, pero que está casada y tiene un hijo.

Ahí Yanina Latorre saltó: “¿Qué tiene que ver? Yo tengo dos y a mí si querés dame”.

Aprovechando el impulso, Ángel de Brito les pidió que recrearan el beso y acercó a los dos al centro del estudio.

“Va a ser un besito labio con labio”, dijo Fede para tranquilizarla.

Mientras que Yanina respondió: “Pero agarrame la cara como a ella”. Fue así como ambos se besaron, en medio de los gritos y risas de los que presenciaron ese encuentro.l