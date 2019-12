Lectura del santo evangelio según san Mateo 17, 10-13

13/12/2019 - 22:52 El Evangelio

Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús:

“¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?”.

Él les contestó:

“Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos”.

Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista.

Reflexión

Cuando comienzo a leer el texto del libro del Eclesiástico en que, refiriéndose a Elías, afirma que su palabra quemaba como antorcha, no puedo menos que figurarme a nuestro padre Santo Domingo, que en su vida y predicación hacía presente al Dios Trinitario. ¡Qué gran figura para nuestro Adviento!

Tras el maravilloso relato de la Transfiguración, San Lucas nos coloca este diálogo entre Jesús y sus discípulos respecto a la ansiada venida del Mesías. Elías ya no es solo una aparición. Acaba de estar entre nosotros, les dice, anunciando el tiempo mesiánico. No es que “tenga que venir”: es que ya ha llegado en la persona de Juan el Bautista... y los maestros de la Ley no lo han reconocido... Y entonces el Señor les hace comprender, nos hace comprender la certeza de la Hora... en el padecimiento. Es el signo de los Profetas, el del Mesías.

Pero ¿realmente lo entendemos? ¿Qué Mesías esperamos? ¿el de los maestros de la Ley: un Mesías guerrero, victorioso...? ¿Un Mesías acomodado a nuestros intereses? Diría más: ¿Realmente lo esperamos? O incluso ¿Queremos que venga? En el Evangelio Jesús nos explica sin ambages, sin paños calientes que la Hora Mesiánica es una alegría, sí, pero también un compromiso difícil que implica padecimientos... Jesús es el Mesías Crucificado.

En este tiempo de Adviento debemos estar muy pendientes de los profetas, porque Elías y Juan el Bautista están muy presentes en nuestro mundo: con fuego, sí, pero también con denuncias de las estructuras de pecado que nos rodean, con testimonios de sacrificios por el Reino que viene... Y, entendiendo esto, preparar el camino al Señor, allanar las montañas de las dificultades, vivir en la Esperanza comprometida como la de María y, al igual que Ella, decirle que sí al Señor que viene.

“Esperar es un deber, no un lujo. Esperar no es soñar, sino el modo de transformar un sueño en realidad. ¡Felices los que tienen la audacia de soñar y están dispuestos a pagar el precio necesario para que su sueño tome cuerpo en la historia de los hombres!” (Cardenal Suenens).l