FÚNEBRES | 14 de diciembre de 2019

13/12/2019 - 23:38 Funebres

Fallecimientos

14/12/19

Humberto Pato

Ana Elisa Navarro (Villa Robles)

Juan Francisco Manuel Carlos Borges

Mercedes Angelina Gramajo (Dpto. Silipica)

Sepelios Participaciones

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Su prima María Adriana, Acompaña el dolor que implica su pérdida. Ruego oraciones en su querida memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mónica Ortíz y su hijo Juan Francisco Borges participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Diego Lindow y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su entrañable amigo Juanfra. Ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Las compañeras del Colegio Belén de su hermana Isabel, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La Comisión Directiva de la Alianza Francesa, cuerpo de profesores y alumnos de la institución participan con dolor el fallecimiento del hermano de su socio Carlos y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Juan Carlos Perín, Ada Pons, sus hijos Paula, Marcos y Lucas Perín participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Ada Roldán de Pons participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Manuel Borges Pons en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Daniel, Lulo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Alberto, Bibi, Ana Victoria, Bernardo, Daniel y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino". Su Amigo Dr. Raúl Fernando Santillán (Leca ) y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BORGES, JUAN FRANCISCO MANUEL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dra. Graziani Julia E., Dr. Eberlé Roberto, Dr. Garay Eduardo A., Dr. Hauteberque René G., Dr. Scarano Agustín, Dra. Chaumont Gerogina, Dr. Sánchez Gerez José R., Dr. David Francisco, Dr. Gómez Paz Eugenio y su Asesora Legal Dra. González Dora A., participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y beneficiario, elevan oraciones en su memoria.

CUELLO, LUCAS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. El grupo de Whatsapp "Jubilados Judiciales" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Que descanse en paz, ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su madre Maria, sus hermanos Nilda, Miguel, Marce, Graciela, René y Poly, sus hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Su hermana Marcelina, sus sobrinos Marcela Moyano, Marcelo Rodriguez y Benjita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Viviana y Coly Calderón y flia. participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/19|. Delia calderón, su hijo Walter César Taboada y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Descansa en paz querido Juan.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marta y Marcelo Larguia, acompañan a Juan Pablo, Malena y flia., y Chacho y flia., en estos tristes momentos para la familia por la partida de Marilí. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Nacha Piazza de Montoto participa su fallecimiento y despide con inmenso cariño a la estimada Marilí. Ruega cristiana resignación para su familia. Que descanse en la paz del Señor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Desde Tucumán Nelly Goytia despide con profundo dolor a Marilí a quien siempre recordará por su bondad y por los agradables momentos vividos en las reuniones familiares organizadas por la familia González a la cual siempre tiene presente en su corazón. Hace llegar sus condolencias a su hijo Juan Pablo, a sus hermanos Malena y Dr. José Domingo Pinto Bruchmann y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dra. Francisca Isabel Marchetti, participa su fallecimiento, acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Pío Enrique Montenegro, acompaña a su querido amigo Puny en estos doloroso momentos de la partida de su mamá.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Adriana Calvo Vozza, Tessy Calvo de Montenegro y su flia, acompañan a Malena y Puny y su flia. en estos dolorosos momentos de la partida de Marily. Se ruega oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Lamentamos la pérdida de la hermana de nuestro estimado amigo Chacho y le damos las condolencias a toda la familia. Pedro Yachelini y Marisa Yachelini.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Elvecia A. Nuñez, con profundo pesar participa la partida a la Casa del Padre de Marilí y acompaño en el dolor a su hijo y a toda su familia. Rogando por su eterno descanso.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. José Blanco, Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz y Cosaco, Agustín y sus respectivas familias, despiden con cariño a la querida Marilí, y acompañan a su hijo y hermanos Malena y Chacho en este momento de gran dolor. Se ruega una oración en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. El grupo de Whatsapp "Jubilados Judiciales" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Que descanse en paz, ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Luisa Rímini Olmedo y sus hijos: María Luisa, Raúl, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y entañable amiga Marilí y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Ramón García Zavalia y Silvia Iramaín de García Zavalía, junto a su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a toda la querida familia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Castor López, Carolina García Zavalía, junto a sus hijos Carolina y Carlos Jensen, Castor y Rocío Speranza, Joaquín y Lucila Lavezzolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en u memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Sus amigas María Inés López de Torres Brushman, Lita Valdini de Sarmieto y Nora Carabajal de Cáceres y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Juan Pablo, Malena y Chacho en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Felicitas Martilotti, su esposo Norberto Scaraffia y sus hijas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo resignación para su hijo y demás familiares.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Armando Meossi, Liliana Gonzalez del Solar de Meossi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos tristes momentos a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kurán y sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor con cariño a su hijo Juan Pablo y a sus hermanos Chacho y Malena. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Margarita Elena Archetti Pascale, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marili y acompañan a su hijo, a los amigos de toda la vida Malena, Chacho y demás familiares en estos momentos de dolor, rogando al Altisimo les dé pronta resignacion y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tukky Aragonés y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Graciela Bruchmann de Ledesma y sus hijos, participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.)

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero, participa su fallecimiento y acompañan al Miembro de la Comision Directiva Dr. Juan D. Pinto Bruchmann en estos momentos de dolor.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Stella Bernasconi e hijos: Ariel y Mariana, Flavia, Luciana, Carla y Lisandro participan con tristeza su fallecimiento. Querida Marilí tu sonrisa y tu paz consuelen a Juan Pablo, y tu hermanos Malena y Chacho.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia; Carolina Moreta y familia participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Luis José Vella, Carmen Abregú, Luis Edmundo Vella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan especialmente a su gran amigo Chacho y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones para una cristiana resignación.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, Blanca Inés Uriondo y Amalia Inés Echegaray participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y acompañan con afecto a su hijo, hermano y demás familiares en estos tristes momentos.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Luis E. Milet y su esposa Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Marquesa Adrían Zurita participa con tristeza la desaparición física de la querida Marilí, rogando al señor que fortalezca el espíritu de su familia, en especial la de su hijo, con la fe puesta de que ya se encuentra en la Gloria Eterna.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Elda Sánchez Colombo y sus hijos Victor, Franco, Valeria y Roberto participan su fallecimiento. Con sentido pesar, reciba su familia nuestra profunda tristeza, para madre, hermana y amiga de tantos años. Con el consuelo cristiano, el afecto sincero, todo el cariño por siempre. Descansa en paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y flia. participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Participan su fallecimiento Miguel Celorio y su esposa Ana Echevarria, acompañando en el dolor a su hijo Juan Pablo Navelino.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. María Mercedes Paz de Ocaranza y flia. acompañan en el dolor al Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Silvina Diaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento y acompañan al querido Dr. Chacho y flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Ángela Álvarez Paz y flia participan con gran dolor el fallecimiento de Marili, hermana de su médico y amigo Chacho Pinto Bruchman. Ruegan cristiana resignación a demás familiares.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Arturo Madias, Maria Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar e hijos participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa su falllecimiento y acompaña en tan doloroso trance a su hijo y hermanos.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Víctor Alegre, Marta Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus familias participan con pesar su falllecimiento acompañando en estos dolorosos momentos a todos su familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Malena querida: compartimos tu dolor uniéndonos con toda tu familia en la oración y la fe. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Delia Torresi, Silvia Margari, Yolanda Nasser.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Francisco Gonzalez y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Carlos Groppa y Beatriz Saccavino participan el fallecimiento de la querida Marili y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hijo Juan Pablo, a Chacho, Malena y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. La familia del Dr. Ernesto A. J. Vital y de su señora esposa Sara Ugozzoli y sus hijos, Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital, participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestra querida amiga. Marilí fuiste una gran Señora y dama de nuestra Sociedad. Te recuerdo como colega en el Poder Judicial como una fiscal de Intachable honorabilidad, siendo un ejemplo a seguir. Acompañamos en el dolor a tu hijo Juan Pablo, A Chacho y Malena y rogamos para que estés en los Reinos de Nuestro Señor en el Cielo descansando en Paz.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro Rizo Patrón participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Dr. Eduardo Contato Carol y Sra., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida amiga Marilí. Maiki Lapalma de Guerrieri y Gustavo Adolfo Guerrieri.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Marilí. Acompaña a su hijo Juan Pablo, hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañaras, María Mercedes y Gustavo Zavalí, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento de Marili y acompañan con el cariño de siempre a Puni, Malena, Chacho, Inés y Jorge en este dificil momento y que Dios les de pronto consuelo.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Juan Carlos Guzmán Rodriguez y Maria Clemencia Jugo Beltrán junto a sus hijos Raul, Maia Inés y Eduardo Terreno y nietos participan el fallecimiento de Marili y acompañan a Juan Pablo y a sus entrañables amigos Malena y Chacho con mucho cariño, pidiendo a Dios les de pronta resignacion.

PINTO BRUCHMANN, MARÍA LIDIA AURELIA Dra. (Marilí) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Jorge M. Argañaras y Maria Susana Benavente, sus hijos Jorge Francisco, Santiago, María Susana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan con cariño a Puny, Malena, Chacho e Inés.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. El grupo de Whatsapp "Jubilados Judiciales" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Que descanse en paz, ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Los vecinos de Calle Moreno: Carlos Fernández, Ana María Cano; Ángel y Norma Japaze, Roque Brandán, Graciela Navarro; Norma Soria, José Milet, Teresa de Navarro, Ana María Clapes Alicia Coronel, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Lita en este momento de tanto dolor.

TABOADA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. Sus vecinos de calle Moreno, flia. de Ana Clapes, Alicia Coronel y Roque Brandán participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Lita.

Invitación a Misa

BRAVO ALMONACID, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. "No pienses que me he ido. Si algún dia visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo.. Nunca pienses que me fuí, porque entonces sí habré muerto" y Así te recordamos con tu fortaleza y ganas de vivir y aún más con tu paz al transitar hacia el sendero del Señor. Tu hija, tu nieto, hijo político, hermanas y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia La Merced a las 20.30 hs. al cumplirse un año de tu triste partida.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "Feliz el alma que durante la vida se ha sumergido en la fuente de la Misericordia, porque como las estrellas iluminan la noche, ellas irradian la luz de la Misericordia". El Grupo de la Divina Misericordia de la parroquia San José de Belgrano invita a la misa que se realizará en memoria de su querida amiga y compañera Nelly, al cumplirse 1 mes de su partida al Reino de Dios. Misas a realizarse los dias 14 y 15 del corriente mes a las 20.30 hs. en la parroquia San José de Belgrano.

PELLENE, SALVADOR EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/13|. Su esposa y compañera Olga, sus hijos Antonio, Alfredo, Susana, Viky y Roberto, nietos, invitan a la misa en la iglesia Catedral Basilica hoy a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 6 años de su partida al Reino de los Cielos. Se ruega oraciones en su querida memoria.

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, MARÍA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. La comunidad educativa del C.E.F. San Francisco de Asis, acompaña en el dolor al profesor Elvio Galván, al cumplirse 9 dias del fallecimiento de su sra. madre Maria Lucrecia del Valle Brizuela de Galván y ruega una oración en su memoria. Que el Señor Todopoderoso le otorgue el descanso eerno en paz y bien.

Invitación a Misa

SANTOS, JACQUELINE DE LAS MERCEDES(q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. El Señor te llamó y escuchaste su voz... vuela alto, alto hasta encontrar su Luz Divina donde el Señor te abrazará y sentirás su amor infinito. El dolor es muy grande pero más grande es el amor de Dios que Él nos dará la fuerza para seguir adelante hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos por siempre... Su esposo Guillermo Russo, su hijito Gino, sus padres Ángel Alberto Santos y María Antonieta Pinto de Santos, sus hermanos María, Paola y Puchy Santos, su abuela, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20:30 en la iglesia Santiago Apostol de la ciudad de La Banda al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SANTOS, JACQUELINE DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/19|. El Señor te llamó y escuchaste su vos, vuela alto, alto hasta econtrar su luz divina, donde el Señor te abrazara y sentiras su amor infinito, el dolor es muy grande, pero mas grande es el amor de Dios, que El nos dará la fuerza para seguir adelante, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amamos siempre. Su esposo Guillermo Russo, su hijito Gino, sus padres Angel Alberto Santos y Maria Antonieta Pinto de Santos, sus hermanos María, Paola y Puchi Santos, su abuela, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

SANTOS, JACQUELINE DE LAS MERCEDES(q.e.p.d.) Falleció el 12/12/19|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento sus tíos Raúl Vergottini y Silvia A. Mansilla, sus primas Dra. Silvia A. Vergottini y flia., y Dra. Marcela Vergottini y flia invitan a la misa a llevarse a cabo hoy a las 20hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Sus primos hermanos Oscar, Pirucha, Beba y Rody Elías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MERCEDES ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19|. Sus hermanos, Esteban, Omar, María, Lía, Ariel, Fede, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 10 hs. cementerio de Manogasta (Dpto. Silipica). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

NAVARRO, ANA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/19||. Sus hijos Samuel, Liliana, Mónica, Isolina, Loida, Jonatan, Marina, Karina, Joel, Reveca, Ruth, Marta, Daniel, Elga, Elpidio, hijos politicos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Villa Robles. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata.162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

NUÑEZ DE PALAVECINO, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/19|. Su esposo Humberto, hija Mónica y nieta Nadia invitan a la misa a oficiarse el día domingo a las 9,30 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un mes de su fallecimiento. Agradecemos las condolencias recibidas en tan doloroso momento. Las Termas.